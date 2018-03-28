Итальянские парламентарии сформировали фракции и выбрали их лидеров

В парламенте Италии XVIII созыва завершилось формирование фракций и выборы их руководителей. В составе партийных делегаций они примут участие в консультациях, которые проведёт президент страны Серджо Маттарелла для формирования нового правительства.

«Движение 5 звёзд» обладает самыми многочисленными фракциями в сенате (109 человек) и палате депутатов (222 человека). Работой сенаторов будет руководить Данило Тонинелли, который в предыдущей легислатуре был депутатом.

В нижней палате руководителем группы «пятизвёздочников» избрана Джулия Грилло. В парламенте предыдущего созыва она была членом депутатской комиссии по социальным вопросам и здравоохранению, а также работала в комитетах.

«Лига» представлена в сенате 58 парламентариями, которые вновь избрали своим председателем Джанмарко Чентинайо (Gianmarco Centinaio). Лидером «лигистов» в палате депутатов стал Джанкарло Джорджетти (Giancarlo Giorgetti). У него это уже шестая легислатура.

«Вперёд, Италия», партнёр «Лиги» по правоцентристской коалиции, располагает в сенате 61 местом, а в палате депутатов — 104 местами. В сенате главой фракции «Вперёд, Италия» стала избранная единогласно Анна Мария Бернини. В четвёртом правительстве бывшего премьера Сильвио Берлускони она была министром по общеевропейской политике.

Депутаты также единогласно избрали своим председателем Мариастеллу Джельмини. У неё это уже четвёртая легислатура. С мая 2008 года по ноябрь 2011 года Джельмини возглавляла министерство образования , университетов и научных исследований.

Ещё один участник правоцентристской коалиции, «Братья Италии», представлены в сенате и в палате депутатов соответственно 16 и 32 парламентариями. Председателем сенатской группы стал Стефано Бертакко, а депутатскую группу, как и в предыдущей легислатуре, возглавил Фабио Рампелли.

Весьма напряжённо проходили выборы руководителей парламентских групп Демократической партии , представленной в сенате 52 парламентариями и в палате депутатов — 111 парламентариями. Сторонники бывшего лидера партии Маттео Ренци пытались добиться того, чтобы в обеих палатах демократами руководили представители партийного большинства, но это грозило обернуться очередным расколом в их рядах. Нынешний руководитель Демпартии Маурицио Мартина даже пригрозил своей отставкой.

В итоге председателем депутатской группы был избран «отошедший от секретаря» Грациано Дельрио. В правительстве Паоло Джентилони он возглавляет министерство инфраструктуры и транспорта.

На посту руководителя сенатской группы демократы утвердили «давнего друга» Ренци — Андреа Маркуччи . В парламенте XVII созыва он был председателем сенатской комиссии по образованию и культурному наследию.

Смешанная группа насчитывает в сенате 12 человек. Руководить ею, как и в предыдущей легислатуре, будет Лореданна Де Петрис, представляющая блок левых партий «Свободные и Равные». В палате депутатов председателем смешанной группы, насчитывающей 36 парламентариев, избран Федерико Форнаро, также представляющий «Свободных и Равных».

Для полноценной работы обеих палат итальянского парламента необходимо сформировать их административные органы, которые как в сенате, так и в палате депутатов, помимо председателей, состоят из четырёх вице-спикеров, трёх квесторов и восеми секретарей.