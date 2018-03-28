Российским богачам плевать на британские угрозы

Россияне, имеющие в своих паспортах визы ряда стран ЕС , могут выдохнуть по крайне мере одной ноздрей: девять стран Евросоюза отказались присоединиться к санкциям, введенным против Москвы большинством их «одноклубников» (плюс США Канадой ).

Но самая излюбленная среди богатых россиян страна, Великобритания , инициировавшая нынешнюю дипломатическую войну, готова идти до конца, пишет The Times

По данным любимой газеты Шерлока Холмса, британская премьер-министр Тереза Мэй намерена пересмотреть программу «инвестиционных виз», которые с 2008 по 2015 гг получили 706 россиян.

Британскому МВД предстоит проверить, не были ли российские частные инвестиции в британскую экономику сделаны из денег, нажитых незаконным путем (2 млн фунтов — условие для получения «инвестиционной визы»).

Частные и честные

Эти угрозы со стороны британских властей вряд ли сильно испугают тех, на кого они ориентрованы, полагает глава коммерческого визового центра Юрий Певзнер.

«Не надо думать, что британцы до сегодняшнего дня закрывали глаза на происхождение российских капиталов. Ведь даже на Кипре и на Мальте, пресловутых tax heavens, не так-то просто было даже обычный банковский счет открыть, вопреки расхожему предубеждению. А уж в Британии тем более, к инвестициям, особенно крупным, придирались всегда особенно тщательно», — сказал он «Ридусу»

За то, что вряд ли британцам и сейчас, задним числом, удастся раскопать в уже совершенных инвестициях какие-то нелегальные следы, говорит само число «инвестиционных виз», выданных за восемь лет существования программы, продолжает эксперт.

«Ведь сумма, которая требуется для получения такой визы, это не какие-то заоблачные деньги. Два миллиона фунтов — то есть менее 4 миллионов долларов — да такие деньги есть в России не только у фигурантов списка Forbes , но у многих представителей малого бизнеса. Я это подчеркиваю — даже не среднего, а малого!» — настаивает Певзнер.

Угрозы Терезы Мэй вряд ли заставят хвататься за голову тех россиян, кто въехал на Британские острова по этой или какой-то иной инвестиционной программе, также уверен гендиректор российско-британской компании Adelanta Consulting Group Евгений Тушканов.

«Происхождение этих капиталов было уже проверено ранее — в тот момент, когда их обладатели пришли в британский банк открывать счет. Более придирчивых банков, чем британские, в мире нет. Я даже думаю, что названная цифра — 706 — потому сравнительно невелика, что гораздо большему числу претендентов было отказано как раз из-за сомнений в чистоте их капиталов», — сказал он «Ридусу».

Начальник, не бери на пушку

Обсуждение этой темы в британском парламенте , скорее всего, так и останется в его стенах, уверен Тушканов, поскольку система due diligence (экономической разведки) в Соединенном Королевстве поставлена на самом высоком уровне.

«Британцы еще несколько лет назад усложнили процесс получения ПМЖ в обмен на инвестиции, введя обязательное требование — сперва открывать счет в местном банке. И только потом, если банк это сделал, претендент может подавать заявление на инвестиционную визу», — говорит эксперт.

Это ужесточение было связано с тем, что некоторые ушлые инвесторы (не обязательно россияне) сознательно строили свой британский дом, начиная с крыши: сперва получали инвестиционную визу под обещание следом привезти чемодан денег. А многим из них, кто уже оказался на Британских островах, банки затем отказывали в открытии счетов, сочтя происхождение денег из этих чемоданов сомнительным.

Поэтому если уж эти семь сотен россиян открыли счета в британских банках, к ним вопросов быть не может никаких. Это, скорее, ставит под сомнение компетентность британских банкиров, и они могут в первую очередь обидеться на Терезу Мэй за такие подозрения.

В Российско-британской торговой палате прокомментировать эту тему для «Ридуса» не смогли, объяснив отказ нежеланием делать какие-либо заявления в «непростой политической ситуации».