«Парфенчиков мог выступить с частью карельской элиты против другой, но получилось наоборот» 

«На мой взгляд, это жесткое противостояние региональных элит и Парфенчикова, как представителя федерального центра. Ему не удалось наладить диалог с местными структурами, это было и у предыдущих глав РК: и Нелидова, и Худилайнена. Парфенчиков наступает на те же самые грабли, ведет ту же самую, к сожалению, политику: приезжают его назначенцы из Москвы, с другой стороны, он набирает странную команду вообще из-под Иркутска (запред правительства РК Александр Чепик ранее был зампредом правительства Бурятии), непонятно какое отношение имеющую к РК.
Понятно, что это вызывает серьезное противостояние, на этом фоне накаляется политическая ситуация, не решен вопрос с »Яблоком», и этот конфликт сохраняется. Мне кажется, интересанты — региональные структуры, которые в данной ситуации не могут решить свои вопросы, не могут донести свое мнение до республиканских властей, и они используют любой повод, чтобы поднять вопрос о необходимой отставке. О ней говорили еще осенью, но в преддверии выборов президента никаких телодвижений не было.
Но никто не отрицает, что к вопросу региональных ротаций могут вернуться в промежутке между инаугурацией в мае и объявлением об осенних выборах в начале июня. Есть, без сомнения, региональный пул, который крайне заинтересован, чтобы Карелия была включена в список этих перестановок. Они в это играют, пытаясь донести до федерального центра идею отставки.
Главный момент, что это только не оппозиция, но и внутри «Единой России» такая же ситуация, не только оппозиционные партии могут быть заинтересована в уходе Парфенчикова и играть на нее. В Карелии многополярная ситуация, проблема Парфенчикова в том, что ни с одной из частей этой сложной мозаика не пришел к соглашению. Получилось, что сейчас бы кто-то из карельских структур кто-то был на его стороне, и он бы с частью региональной элиты выступал против другой. Но получилось наоборот: вся карельская политическая среда против него, как своего его не воспринимают в регионе».