Ещё
«Парфенчиков мог выступить с частью карельской элиты против другой, но получилось наоборот»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Парфенчиков мог выступить с частью карельской элиты против другой, но получилось наоборот» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На мой взгляд, это жесткое противостояние региональных элит и Парфенчикова, как представителя федерального центра. Ему не удалось наладить диалог с местными структурами, это было и у предыдущих глав РК: и Нелидова, и Худилайнена. Парфенчиков наступает на те же самые грабли, ведет ту же самую, к сожалению, политику: приезжают его назначенцы из Москвы, с другой стороны, он набирает странную команду вообще из-под Иркутска (запред правительства РК Александр Чепик ранее был зампредом правительства Бурятии), непонятно какое отношение имеющую к РК.
Понятно, что это вызывает серьезное противостояние, на этом фоне накаляется политическая ситуация, не решен вопрос с »Яблоком», и этот конфликт сохраняется. Мне кажется, интересанты — региональные структуры, которые в данной ситуации не могут решить свои вопросы, не могут донести свое мнение до республиканских властей, и они используют любой повод, чтобы поднять вопрос о необходимой отставке. О ней говорили еще осенью, но в преддверии выборов президента никаких телодвижений не было.
Но никто не отрицает, что к вопросу региональных ротаций могут вернуться в промежутке между инаугурацией в мае и объявлением об осенних выборах в начале июня. Есть, без сомнения, региональный пул, который крайне заинтересован, чтобы Карелия была включена в список этих перестановок. Они в это играют, пытаясь донести до федерального центра идею отставки.
Главный момент, что это только не оппозиция, но и внутри «Единой России» такая же ситуация, не только оппозиционные партии могут быть заинтересована в уходе Парфенчикова и играть на нее. В Карелии многополярная ситуация, проблема Парфенчикова в том, что ни с одной из частей этой сложной мозаика не пришел к соглашению. Получилось, что сейчас бы кто-то из карельских структур кто-то был на его стороне, и он бы с частью региональной элиты выступал против другой. Но получилось наоборот: вся карельская политическая среда против него, как своего его не воспринимают в регионе».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Челябинцев зовут на шествие, посвященное памяти погибших в Кемерово детей Жители Кемерово устроили митинг и требуют отставки Амана Тулеева В Хакасии из-за обильного паводка введен режим ЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке
Захарова плачет третий день84
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома46
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово408
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение