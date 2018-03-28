Рыбоохрана вскрыла 29 нарушений правил рыболовства

Мой Калининград . В Калининградской области с 22 по 28 марта специалистами Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства проведено 97 оперативных контрольно-надзорных рейдовых мероприятий, в результате которых вскрыто 29 нарушений.

Составлено 29 Протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.7.11 и ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ , связанные с нарушением обязательных условий разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства, а также нарушения при осуществлении любительского и спортивного рыболовства.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 22400 рублей. Предъявлен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам на сумму 5175 рублей. В результате рейдов изъято 14 единиц запретных орудий лова, 54 кг рыбы, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 28 марта 2018 года, в Западно-Балтийском территориальном управлении Росрыболовства.

Так, 20 марта гражданин «В» на реке Немонин, с понтонного моста, в окрестности поселка Головкино Полесского района производил добычу (вылов) водных биологических ресурсов, запрещенным к применению отцеживающим орудием лова — сетью подъемной типа «паук». Протокол составил государственный инспектор Куршского межрайонного отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Алексей Вихров — по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

22 марта гражданин «М» совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. На реке Немонин он производил добычу (вылов) водных биологических ресурсов, запрещенным к применению объячеивающим орудием лова — сетью лесковой. Протокол составил государственный инспектор Куршского межрайонного отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Игорь Масло.