Тысячи самарцев приняли участие в траурных мероприятиях

26 марта глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре: «Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области , как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии».

Глава региона Дмитрий Азаров, который в составе российской делегации принимает участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (KMPBCE), возложил цветы к зданию постоянного представительства РФ при Совете Европы и оставил запись в книге соболезнований. Участники Конгресса перед началом пленарного заседания почтили память погибших минутой молчания.

В день траура память погибших в страшном пожаре почтили тысячи жителей Самарской области. По погибшим отслужили заупокойную литию и почтили их память минутой молчания.

Из желающих возложить цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» выстроилась длинная очередь. Люди крестились, плакали, оставляли цветы и детские игрушки. «Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы эта трагедия не повторялась, — считает самарец Алексей Ежов, который пришел на площадь с супругой Надеждой и маленькой дочкой Вероникой. — Мы должны проявлять бдительность, беречь себя и своих близких».

"Мы вместе с кемеровчанами, — говорит курсант военной кафедры Самарского университета Владислав Вершинин . — Вместе справимся с этим горем и останемся сильными. Нам нужно быть ответственными и внимательными, знать элементарные правила безопасности и всегда приходить на помощь людям, которые в ней нуждаются".

Траурный митинг и панихида по погибшим прошли и у памятника несовершеннолетним труженикам тыла на площади Героев 21-й армии. У скульптуры «Дети — труженики тыла» установили табличку с именами тех, чьи тела уже опознаны. Анна, Вероника, Полина, Егор, Александр, Роман… Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Самому младшему из погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» было два года.

Каждый день после трагедии самарцы и гости города несут к памятному месту цветы, мягкие игрушки, детские рисунки, воздушные шары, зажигают поминальные лампады. Почтить память погибших сюда пришло больше тысячи человек — семьи с малышами, молодежь, люди старшего поколения.

Многие не сдерживали слез. Коренная кемеровчанка Ирина Бабина пять лет назад переехала в Самару . Трагедию на Кузбассе она восприняла как личную. «Не только мне, всем россиянам тяжело. Чужой боли не бывает», — сказала она.

"Пока человек может чувствовать боль — он жив. Пока человек может чувствовать чужую боль — он человек", — после этих слов на площади была объявлена минута молчания

Сотни людей собрались вчера на траурный митинг в самарском сквере «Родина», среди них — участники локальных войн, кадеты и юнармейцы, семьи с детьми. Многие пришли с фотографиями, белыми шарами, свечами, цветами и плакатами.

"Здесь собрались представители различных национально-культурных центров Самары, чтобы разделить горе, которое обрушилось на кемеровчан", — рассказал директор областного «Дома дружбы народов» Игорь Буров.

"Страшно и тяжело, когда уходят близкие, — сказала председатель совета ветеранов вооруженых си л и правохранительных органов микрорайона Метеоцентр Зоя Деева. — Вдвойне страшно, когда приходится хоронить детей". «Нет слов, чтобы утешить их родителей», — добавила школьница Алена Малкова.

Собравшиеся возложили цветы и мягкие игрушки к памятнику «Женщина-мать» и почтили память погибших минутой молчания. Юнармейцы также организовали траурный митинг во дворе самарской школы № 100. В небо было выпущены 64 белых шара.

Кстати, белые шары в этот день парили в небе по всей области. Тольяттинцы 28 марта собрались у монумента «Признание в любви» возле Дворца бракосочетания, у обелиска Славы на площади Свободы и на площадке перед молодежным драматическим театром.