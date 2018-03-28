Мосгордума и Государственный Совет Крыма договорились о сотрудничестве

"У нас и ранее существовало соглашение о сотрудничестве, но оно было между двумя регионами двух разных стран. Сегодня впервые Москва и Крым подписали соглашение о сотрудничестве как два субъекта Российской Федерации . Соглашение наполнено конкретным содержанием, будут созданы рабочие группы. Москва всегда готова делиться наработанным опытом. По сути, сегодня мы построили свой «Крымский мост» между Москвой и Крымом", — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников , слова которого приводятся в сообщении.

Как подчеркнул председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов , после подписания соглашения в крымском парламенте будут оперативно сформированы рабочие группы по всем актуальным направлениям сотрудничества.

"В первую очередь я бы отметил вопросы образования: это касается и самой системы в целом, и московского опыта по использованию в образовательном процессе современных технологий. Безусловно, самого пристального внимания заслуживает также столичный опыт в сфере городского хозяйства. И речь здесь идет не только о законотворческих инициативах — по завершении этого визита мы проведем рабочее совещание с министрами Республики Крым, на котором наметим конкретные мероприятия", — приводятся на сайте слова Константинова.

В ходе встречи в столичном парламентском центре стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, взаимодействие между Московской городской думой и Государственным Советом Республики Крым предусмотрено в сферах совершенствования законодательства, реализации приоритетных национальных проектов, повышения эффективности нормативных правовых актов, усиления парламентского контроля за исполнением законодательства.

Парламенты также договорились активно обмениваться опытом в модернизации жилищно-коммунального хозяйства, охране окружающей среды, развитии культуры, образования, массовой физкультуры, спорта и туризма, развитии импортозамещения, поддержке отечественных товаропроизводителей, в том числе осуществляющих производственную деятельность на территории Крыма и Москвы, говорится в сообщении.

Керчи. Как отмечается на сайте, перед встречей парламентарии двух регионов почтили память жертв трагедии в Кемерово , кроме того, московские и крымские депутаты возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятным знакам Севастополя