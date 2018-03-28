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Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Одной из жертв страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стала 11-летняя родственница губернатора региона Амана Тулеева. Как выяснилось, глава Кузбасса не помогает ее семье.
Родственные связи Тулеева и погибшей Тани были достаточно запутанными. Сын тети девочки приходился губернатору внуком.
Несмотря на то, что губернатор Кемеровской области на совещании с президентом Владимиром Путиным утверждал, что воспринимает трагедию как личную, выяснилось, что родители погибшей девочки живут очень скромно на краю небольшого села Трещевского. А высокопоставленный родственники у них не появлялся.
"А что Тулеев? Тулеев сидит там в Кемерово, своими делами занимается", — цитирует убитого горем Таниного отца Life.ru. Единственное, что как-то вселяет силы жить для родителей — это то, что в живых остались еще двое из детей.
Брата и сестру Тани спасла сама судьба. Дело в том, что младшую девочку с утра не пустила в кино мама, а 12-летний сын сам не захотел идти на «девчачий мультфильм» «Шерлок Гномс». Он пошел на фильм «Тихоокеанский рубеж». Из зала, где транслировалась картина, удалось выбраться.
Напомним, 28 марта стал днем общенационального траура в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта. Предположительно, источник возгорания в торговом центре находился в игровой зоне на четвертом этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.
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