Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы

Одной из жертв страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стала 11-летняя родственница губернатора региона Амана Тулеева . Как выяснилось, глава Кузбасса не помогает ее семье.

Родственные связи Тулеева и погибшей Тани были достаточно запутанными. Сын тети девочки приходился губернатору внуком.

Несмотря на то, что губернатор Кемеровской области на совещании с президентом Владимиром Путиным утверждал, что воспринимает трагедию как личную, выяснилось, что родители погибшей девочки живут очень скромно на краю небольшого села Трещевского. А высокопоставленный родственники у них не появлялся.

"А что Тулеев? Тулеев сидит там в Кемерово , своими делами занимается", — цитирует убитого горем Таниного отца Life.ru. Единственное, что как-то вселяет силы жить для родителей — это то, что в живых остались еще двое из детей.

Брата и сестру Тани спасла сама судьба. Дело в том, что младшую девочку с утра не пустила в кино мама, а 12-летний сын сам не захотел идти на «девчачий мультфильм» «Шерлок Гномс». Он пошел на фильм «Тихоокеанский рубеж». Из зала, где транслировалась картина, удалось выбраться.