В Ростове-на-Дону транспортные полицейские провели для студентов профилактическую конференцию 

В Ростове-на-Дону в железнодорожном техникуме инспекторы по делам несовершеннолетних Ростовского линейного управления МВД России на транспорте организовали и провели профилактическую конференцию «Трезвая Россия — сильная Россия!».
Вместе с транспортными полицейскими на встречу со студентами пришли специалист по социальным вопросам наркологического диспансера Ростовской области, представитель духовенства, а также руководство и педагоги техникума.
Гости обсудили с будущими железнодорожниками многие вопросы, в числе которых — причины употребления наркотических веществ, меры по преодолению психологической и физической зависимости при их употреблении.
Учащимся разъяснили позицию церкви и общества к употреблению запрещенных и вредных веществ, рассказали об уголовной и административной ответственности граждан и несовершеннолетних за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В завершении мероприятия студенты Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума поблагодарили участников конференции за интересную беседу и выразили уверенность в том, что в нашей стране молодежь объединяется вокруг здорового образа жизни.