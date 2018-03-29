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Ростовские полицейские провели профилактическое мероприятие
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Ростовские полицейские провели профилактическое мероприятие 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Участковые уполномоченные Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Советский район) вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории. В рамках профилактического мероприятия стражи порядка пообщались с гражданами и предостерегли их от уловок злоумышленников. Также правоохранители обошли жилой сектор и в отношении нарушителей общественного порядка составили административные протоколы. В ходе рейда полицейские проверили документы иностранных граждан, временно пребывающих в Ростове-на-Дону, и лиц, состоящих на профилактическом учете. Всего сотрудниками полиции выявлено 34 нарушения административного законодательства. Во время общения с гражданами участковые напомнили номера мобильного телефона и адрес опорного пункта, а также добавили, что, если стало известно о нарушении закона, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.
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