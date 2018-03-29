Ростовские полицейские провели профилактическое мероприятие 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Приморском крае выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних

В адрес начальника УТ МВД России по ДФО генерал-майора полиции Александра Кема поступило письмо со словами благодарности