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Более 1400 кг яблок выброшено на свалку: Обнаружена санкционная продукция в Дагестане
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Более 1400 кг яблок выброшено на свалку: Обнаружена санкционная продукция в Дагестане 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Более 1400 кг яблок выброшено на свалку: Обнаружена санкционная продукция в ДагестанеГосударственные инспекторы управления Россельхознадзора Дагестана выявили более 1400 кг яблок из Польши, которые входят в санкционный лист РФ.
Правонарушение обнаружено при въезде грузового фургона на территорию Махачкалы.
По информации Россельхознадзора РД, место отправления данной продукции было выяснено по тарной этикетке на ящиках. В дальнейшем санкционная продукция была перевезена на мусорный полигон.
В соответствии с указами Президента РФ №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена механическим способом на мусорном полигоне г. Махачкалы», — сообщается на сайте ведомства.
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