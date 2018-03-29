Более 1400 кг яблок выброшено на свалку: Обнаружена санкционная продукция в Дагестане

Более 1400 кг яблок выброшено на свалку: Обнаружена санкционная продукция в ДагестанеГосударственные инспекторы управления Россельхознадзора Дагестана выявили более 1400 кг яблок из Польши , которые входят в санкционный лист РФ

Правонарушение обнаружено при въезде грузового фургона на территорию Махачкалы

По информации Россельхознадзора РД, место отправления данной продукции было выяснено по тарной этикетке на ящиках. В дальнейшем санкционная продукция была перевезена на мусорный полигон.

В соответствии с указами Президента РФ №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена механическим способом на мусорном полигоне г. Махачкалы», — сообщается на сайте ведомства.