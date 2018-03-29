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Роботизированную молочную ферму откроют в Коломенском округе в четверг
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Роботизированную молочную ферму откроют в Коломенском округе в четверг 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Церемония открытия роботизированной молочно-товарной фермы состоится в четверг в Коломенском округе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Двадцать девятого марта 2018 года заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев примет участие в церемонии открытия роботизированной молочно-товарной фермы ООО «Акатьевский» на 215 коров в Коломенском городском округе», — говорится в сообщении.
Основными направлениями деятельности ООО «Акатьевский» является молочное скотоводство, овощеводство открытого грунта, садоводство и переработка молока и овощей.
В 2017 году ООО «Акатьевский» провело реконструкцию современной животноводческой фермы. Установлены две роботизированные доильные системы фирмы LELY. Общий объем инвестиций составил 53,5 миллиона рублей, в том числе 24,5 миллиона рублей за роботизированные системы.
ООО «Акатьевский» оказана государственная поддержка в рамках программы поддержки сельхозтоваропроизводителей при реконструкции/модернизации молочных животноводческих ферм, благодаря которой предприятия региона, создающие новые скотоместа, могут получить возмещение в размере до 50% от стоимости приобретенного оборудования и 20% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники.
«В IV квартале 2018 года ООО «Акатьевский» также планирует открыть убойный цех с выпуском мясных полуфабрикатов», — уточняется в сообщении.
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