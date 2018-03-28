Роботизированную молочную ферму откроют в Коломенском округе 29 марта

Церемония открытия роботизированной молочно-товарной фермы состоится 29 марта в Коломенском округе в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Двадцать девятого марта 2018 года заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев примет участие в церемонии открытия роботизированной молочно-товарной фермы ООО «Акатьевский» на 215 коров в Коломенском городском округе», — говорится в сообщении.

Основными направлениями деятельности ООО «Акатьевский» является молочное скотоводство, овощеводство открытого грунта, садоводство и переработка молока и овощей.

В 2017 году ООО «Акатьевский» провело реконструкцию современной животноводческой фермы. Установлены две роботизированные доильные системы фирмы LELY. Общий объем инвестиций составил 53,5 миллиона рублей, в том числе 24,5 миллиона рублей за роботизированные системы.

ООО «Акатьевский» оказана государственная поддержка в рамках программы поддержки сельхозтоваропроизводителей при реконструкции/модернизации молочных животноводческих ферм, благодаря которой предприятия региона, создающие новые скотоместа, могут получить возмещение в размере до 50% от стоимости приобретенного оборудования и 20% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники.

«В IV квартале 2018 года ООО «Акатьевский» также планирует открыть убойный цех с выпуском мясных полуфабрикатов», — уточняется в сообщении.