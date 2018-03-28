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Юбилей тюменской геологии. «Салмановские чтения» соберут молодых ученых и специалистов
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Юбилей тюменской геологии. «Салмановские чтения» соберут молодых ученых и специалистов 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени в Сибирском научно-аналитическом центре 29 и 30 марта пройдет ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Салмановские чтения».
В этом году она посвящена 70-летию тюменской геологии. Свои доклады на конференции представят более сорока участников.
Конференция, получившая название в честь выдающегося геолога Фармана Салманова, проводится с 2007 года по инициативе генерального директора НАО «СибНАЦ» Анатолия Брехунцова. В 2018 года она состоится в 12 раз и откроет череду мероприятий в честь юбилея тюменской геологии.
Для молодого поколения ученых и специалистов в возрасте до 35 лет — это возможность представить свои наработки на суд более опытных коллег, отточить навыки выступления на публике, выслушать замечания и рекомендации. Как отмечают члены оргкомитета форума, профессионализм авторов растет от года к году, темы становятся более глубокими, а исследования — более фундаментальными. В этот раз на конференции свои доклады представят участники из Москвы, Новосибирска, Нового Уренгоя.
Работы молодых исследователей оценит жюри, в состав которого войдут мэтры тюменской нефтегазовой науки. Им предстоит распределить призовые места, а также выделят участников для поощрения в специальных номинациях. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в НАО «СибНАЦ», имена победителей и призеров «Салмановских чтений» назовут в Сибирском научно-аналитическом центре 30 марта на торжественном мероприятии, посвященном Дню геолога. Планируется, что участие в нем примут представители региональных органов власти.
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