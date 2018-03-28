Мэр Москвы утвердил проект планировки территории обгонного водосточного коллектора в Западном Дегунино

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории обгонного водосточного коллектора вдоль открытого русла реки Бусинка в Западном Дегунино. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — обгонный водосточный коллектор Д=3000 мм вдоль открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу: район Западное Дегунино горо­да Москвы, ул. Базовская, вл. 15», — говорится в постановлении.

Согласно приложению, территория подготовки проекта планировки территории расположена в районах Западное Дегунино и Ховрино в Северном административном округе Москвы.

Площадь проектируемой территории составляет 0,806 га. Планировочными решениями предусматривается строительство обгонного водосточного коллектора длиной 497 м. Глубина заложения коллектора составляет 5,7-14,34 м.