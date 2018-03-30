В Подмосковье оснащенность многоквартирных домов приборами учета достигнет 63% в 2018 г

Уровень оснащенности многоквартирных домов в Подмосковье приборами учета расходования энергоресурсов повысится до 63% в 2018 году, сообщил в пятницу министр энергетики Московской области Леонид Неганов «Наши главные цели на 2018 год — удержаться в топ-10 рейтинга регионов России по энергоэффективности. Это достаточно амбициозная задача. Также необходимо продолжить работу по повышению эффективности энергопотребления в бюджетном секторе. Что касается повышения оснащенности многоквартирных домов приборами учета, то планируется достигнуть показателя в 63% в текущем году», — сказал Неганов. Он также отметил, что у некоторых муниципалитетов Подмосковья есть трудности в плане реализации энергоемких проектов. «Есть территории, где практически невозможно реализовать крупные энергоемкие инвестиционные проекты. Системные проблемы наблюдаются в Раменском , Пушкинском, Солнечногорском районах, а также в городском округе Истра . У нас есть план по снятию ограничений с газотранспортных сетей на этих территориях, который мы будем реализовывать в этом году», — добавил Неганов.