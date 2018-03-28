«Мособлэнерго» установило почти 3 тыс. приборов учета электроэнергии в Подмосковье в 2017 г

В минувшем году «Мособлэнерго» установило в Подмосковье почти 3 тысячи индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии, приемка приборов к расчетам позволила снизить потери электроэнергии на 37 миллионов киловатт-часов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В течение 2017 года АО «Мособлэнерго» установило и ввело в эксплуатацию на территории Московской области 2895 индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии, включая системы АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии — ред.)», — говорится в сообщении.

В планах компании на 2018 год установить еще 4,5 тысячи приборов учета. Ожидаемый эффект составит порядка 42 миллионов киловатт-часов сэкономленной электроэнергии.

Работа по созданию автоматизированной системы учета электроэнергии является одной из первоочередных задач, стоящих перед специалистами «Мособлэнерго». Приборы позволяют собирать данные о потребленной электроэнергии в автоматическом режиме, их использование оказывает положительный эффект на увеличение полезного отпуска в сети.

Развитие программы по установке приборов учета в «Мособлэнерго» нацелено на снижение уровня коммерческих потерь при передаче электроэнергии, выявление неучтенного энергопотребления и повышение энергетической эффективности.