Эксперты: для защиты парков и аллей в Калининграде нужно менять всю нормативную базу

«Много над чем работать»

Действовавший последние 11 лет местный закон «О защите зеленых насаждений» несовершенен, отметили эксперты в ходе дискуссии, прошедшей в конференц-зале МФЦ для бизнеса. В заседании Калининградского экспертного клуба приняли участие представители правительства и облдумы, администрации Калининграда , надзорных органов, общественных организаций и научного сообщества.

Региональный закон много раз корректировался, часть его положений, касающихся полномочий муниципалитетов, отменены по решению суда. По словам министра природных ресурсов и экологии области Олега Ступина, новый закон разрабатывается с участием общественности, муниципалитетов, природоохранной прокуратуры. «Совместно обсуждаем, каким должен быть закон, чтобы правильно проводилась лесопатологическая экспертиза, уход за деревьями, вырубка, обрезка. Как осуществлять контроль за вырубкой, правильно проводить озеленение и рассчитывать компенсационную стоимость. Как правильно принимать решения с точки зрения взаимодействия с общественностью», — пояснил министр.

По его словам, в регионе сложилась практика, когда компенсационная стоимость за вырубку деревьев вносится в муниципалитет на общую статью «благоустройство», а затем расходуется на другие цели. В результате компенсационное озеленение не проводится.

«Есть много над чем работать. В муниципалитетах, особенно в крупных городах, нужно настроить систему ведения паркового хозяйства и учета зеленых насаждений. Такие решения есть, они стоят не космических денег, просто муниципалитетам нужно проявить инициативу и пользоваться ими», — отметил Ступин.

«Необходимо менять систему»

Большинство экспертов сошлись, что необходимо менять не только закон о зеленых насаждениях, но и всю нормативную базу. «У нас сложилась такая ситуация, когда деревья делятся только на две категории — или больные, которые подлежат вырубке, или здоровые. Вопросом о том, как сохранить эти деревья для того, чтобы они не болели и чтобы предотвратить их вырубку, не занимаются ни в одном муниципалитете. Необходимо менять систему, сложившуюся из-за несовершенства регионального законодательства», — сказал природоохранный прокурор Денис Ким . Он добавил, что в ведомстве регулярно находятся на рассмотрении 5–6 заявлений от граждан и общественных организаций на незаконные вырубки и действия должностных лиц.

Для признания деревьев аварийными, необходимо проведение лесопатологической экспертизы. По словам Кима, это или не делается вовсе, или делается не по нормам закона. «Нужно выработать единые для всех муниципалитетов правила и нормы, которые должны носить не рекомендательный, а обязательный для исполнения характер», — считает он.

Глава комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды областной думы Валерий Губаров напомнил: «Сотый закон о защите зеленых насаждений был принят в 2006 году, затем были редакции от 2007, 2009, 2010 и 2011 годов. Из него были убраны все, по мнению суда, лишние нормативы, которые относятся к полномочиям муниципалитетов. Нам предстоит большая работа, чтобы создать единый подход, единую нормативную базу для органов местного самоуправления, чтобы они принимали правильные решения в области охраны, содержания, инвентаризации зеленых насаждений. И затем проконтролировать, чтобы на уровне муниципалитетов все было принято».

О выходе из ситуации в Калининграде, которая привела к митингам против вырубки и обрезки деревьев, рассказал начальник управления благоустройства и экологии администрации города Юрий Егоров . «Нужно не просто сносить деревья и делать обрезку, нужен уход, работы по компенсационному озеленению, которые сейчас ведутся не в полном объеме. На второй квартал будет запланировано дополнительное финансирование на проведение работ, — сообщил Егоров. — Есть предложения работать со специализированными предприятиями, в том числе „Рослесзащитой“. Нужно создать свою службу, в которую бы входили и экологи, и дендрологи, закупить новое оборудование».

Администрация областного центра планирует заключить договоры на обследование зеленых насаждений со специализированными организациями. Предварительная стоимость работ оценивается в сумму от 25 млн до 40 млн рублей.

«Не вырубка, а реконструкция»

По мнению координатора отделения общественной организации «Экозащита» в Калининграде Александры Королевой, для сохранения зеленых насаждений нужно создавать отдельные структуры. «В Калининграде есть отдел охраны окружающей среды, который отвечает за воздух, мусор, воду, почву, работу с жалобами. А зелеными насаждениями занимается по остаточному принципу. Потому и плана развития зеленых насаждений нет — его выполнять некому. Без специальной структуры — управления зеленых насаждений, эффективную работу не построить», — убеждена Королева.

В качестве подтверждения эколог привела примеры необдуманных административных решений, которые можно было бы избежать: «В рамках Чемпионат мира по футболу ряд улиц становятся протокольными маршрутами и облагораживаются, в том числе, за счет вырубки деревьев. Таких актов на вырубку в марте составлено по 79 адресам. В частности, был отрезан кусок парка Южный — 240 деревьев двадцати пород, а предусмотренные компенсационные посадки — 46 кустарников и в другом месте. В районе улиц Бассейная — Катина будут вырублены 60 и обрезаны 80 деревьев. Это взгляд снизу — вырубить, и все. А должен быть взгляд сверху: не вырубка, а реконструкция».

В продолжение темы о специализированном управлении председатель реготделения экологической организации «Зеленый Фронт», руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Олег Иванов напомнил, что уже существует муниципальное учреждение «Городские леса» со штатом и техникой, и предложил расширить его полномочия по уходу за всем зеленым фондом Калининграда.

По мнению представителя ОНФ нужно пользоваться уже существующими механизмами защиты зеленых территорий: «Федеральным законодательством предусмотрена возможность защитить природные территории. Это закон о зеленом щите, подписанный президентом в 2016 году. Региональное отделение ОНФ дважды через общественную палату, через процедуру общественных слушаний ходатайствовало о создании зеленого щита, который мы называем экологическим или зеленым каркасом, так как туда входит большая часть зеленых территорий Калининграда. Но в процессе обсуждения мы натолкнулись на позицию областной думы, что это сделать невозможно. Пока мы на таком уровне обсуждаем, часть зеленых территорий переводится в другие категории, меняются землепользователи. Из общественных зон зеленые территории переходят в общественно-деловые и застраиваются. Нужно сначала создать зеленый каркас, а потом уже вокруг него возводить объекты инфраструктуры и жилищного строительства».

Валерий Губаров, в свою очередь, предложил более детально обсудить этот вопрос на заседании специально созданной при региональной общественной палате рабочей группы, в состав которой входит он, как депутат областной думы, а также представители ОНФ.

«Данные разнятся, карты закрыты»

В ходе дискуссии, представители научного сообщества озвучили существующие проблемы в формате цифр и прогнозов. Профессор БФУ имени И. Канта, кандидат географических наук Галина Баринова пояснила: «Сейчас в регионе 50 памятников природы, в том числе 28 парков и отдельно стоящие деревья. Есть заказники и природный парк. Этого недостаточно для нашей территории. Нужна концепция, стратегия сохранения всех зеленых насаждений, которая будет нацелена на расширение особо охраняемых природных территорий».

Баринова также призвала собравшихся обратить внимание на изменения климата: «В ближайшее десятилетие из-за потепления климата будет увеличиваться количество осадков. Нужно учитывать эту ситуацию и заранее принимать меры с точки зрения и канализации, и высаживания тех пород деревьев, которые максимально вытягивают влагу из почвы».

По мнению доцента БФУ, кандидата биологических наук Елены Салиховой, во всех муниципалитетах парковые территории находятся в деградирующем состоянии из-за вырубки под застройку и подтоплений. «В предвоенные годы площадь зеленых зон в городе составляла 787,2 гектара. По данным 10-летней давности, было 289 га, а сейчас и того меньше. Предвоенная площадь городских парков — более 200 гектаров, сейчас — 101,2 га. Все парки потеряли в своих территориях. Парк „Южный“ еще недавно составлял 53 гектара, сейчас — 40. От парка „Юность“ откусили огромный кусок на северо-востоке. Парк Ашманна сжимается как шагреневая кожа. За последние десятилетия мы потеряли территорию Народного сада — 8 гектаров. Парк на ручье Воздушный, который известен с 16 века, поглощен территорией домов. От 140 гектаров зеленого пояса Шнайдера остался небольшой кусок в районе улицы Горького. Площадь других парковых территорий невозможно узнать, данные разнятся, карты закрыты».

Она пояснила, что по СНиПу в Калининграде положено свыше 20 кв метров зеленых насаждений на человека. Если учитывать только городские насаждения, то, по данным последней инвентаризации, которая проводилась 10 лет назад, на одного человека приходится всего 6,8 кв. метров зелени.

«Инвентаризацию надо внести в закон»

Тему инвентаризации продолжила доцент БФУ, кандидат географических наук Лариса Станченко, отметив, что работы в этой части проводятся по непонятной методике:«Инвентаризация — единственный инструмент для управления зелеными насаждениями и их эффективного использования. Последняя проводилась в 2006 — 2008 годах. Сейчас в Калининграде и области как таковой инвентаризации нет, непонятна ее методика. Необходимо поменять подход к инвентаризации, отрегулировать ее правовыми отношениями и внести в закон».

Доцент рассказала участникам круглого стола о новых методах инвентаризации, которые разработаны в БФУ имени И. Канта. «На базе института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ при содействии участников общественной группы „Аллеи Калининградской области“ было разработано бесплатное мобильное приложение „Зеленая инспекция“. С его помощью можно автоматически заносить координаты деревьев, присваивать название, вносить характеристики, оценивать состояние. Приложение взаимодействует с сайтом, где есть интерактивная карта, база данных. Этот продукт мы предлагаем для поведения инвентаризации, учета и контроля», — пояснила Станченко.

Руководитель организации «Природное наследие», доцент БФУ Максим Напреенко обратил внимание на сложную ситуацию в приморских городах: «На побережье идет массовая застройка, теряются зеленые зоны. Города не остановить, поэтому есть смысл создавать зеленые пояса и строить дома за их пределами. Частично ситуацию может решить закон о зеленом щите, но мы видим, с каким трудом проходят попытки создания хотя бы фрагментарного пояса вокруг Калининграда. Нужно провести красную линию, за границы которой выходить нельзя. А усердие, с которым находятся пятачки для застройки, направить на воссоздание утраченных зеленых зон».

Подводя тоги, эксперты предложили ввести в состав рабочей группы по разработке закона о защите зеленых насаждений в Калининградской области представителей всех муниципалитетов, чтобы учесть их мнение и детально проинформировать о планируемых изменениях.

Фото: Андрей Озерцов