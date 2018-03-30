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Алиханов поручил сохранить мораторий на обрезку деревьев в Калининграде
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Алиханов поручил сохранить мораторий на обрезку деревьев в Калининграде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Губернатор Антон Алиханов поручил сохранить мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде, не смотря на ранее заключенные договора с подрядными организациями.
Он напомнил, что была договоренность организовать механизм взаимодействия с общественниками и министерством природных ресурсов до принятия нового закона.
«Но рубки и обрезка деревьев в городе продолжаются. Просьба объявленный ранее мораторий соблюдать. Оправдания в стиле «у нас были заключены договора ранее» приниматься не будут», — заявил Антон Алиханов.
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