Алиханов поручил сохранить мораторий на обрезку деревьев в Калининграде 

Губернатор Антон Алиханов поручил сохранить мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде, не смотря на ранее заключенные договора с подрядными организациями.
Он напомнил, что была договоренность организовать механизм взаимодействия с общественниками и министерством природных ресурсов до принятия нового закона.
«Но рубки и обрезка деревьев в городе продолжаются. Просьба объявленный ранее мораторий соблюдать. Оправдания в стиле «у нас были заключены договора ранее» приниматься не будут», — заявил Антон Алиханов.