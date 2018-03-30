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Алиханов: Мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде должен быть сохранен
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Алиханов: Мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде должен быть сохранен 

Вести Калининград 43 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Губернатор Антон Алиханов поручил исполняющей обязанности главы Калининграда Наталье Дмитриевой сохранить мораторий на вырубку и обрезку деревьев в городе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, до выработки постоянного инструментария по оценке зеленых насаждений, который должен быть закреплен в новом законе, все работы должны быть прекращены, невзирая на ранее заключенные договора с подрядными организациями.
«У нас была договоренность организовать механизм взаимодействия с общественниками и министерством природных ресурсов до принятия нового закона. Но рубки и обрезка деревьев в городе продолжаются. Просьба объявленный ранее мораторий соблюдать. Оправдания в стиле «у нас были заключены договора ранее» приниматься не будут», — заявил Антон Алиханов.
Контроль за выполнением поручения глава региона поручил министерству природных ресурсов и экологии.
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