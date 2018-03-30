Алиханов: Мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде должен быть сохранен

По словам главы региона, до выработки постоянного инструментария по оценке зеленых насаждений, который должен быть закреплен в новом законе, все работы должны быть прекращены, невзирая на ранее заключенные договора с подрядными организациями.

«У нас была договоренность организовать механизм взаимодействия с общественниками и министерством природных ресурсов до принятия нового закона. Но рубки и обрезка деревьев в городе продолжаются. Просьба объявленный ранее мораторий соблюдать. Оправдания в стиле «у нас были заключены договора ранее» приниматься не будут», — заявил Антон Алиханов.

Контроль за выполнением поручения глава региона поручил министерству природных ресурсов и экологии.