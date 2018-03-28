Спортсмены Михайлово-Ярцевского поучаствуют в турнире по дартсу

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Атлеты поселения Михайлово-Ярцевское 31 марта поучаствуют в соревновании по дартсу, которое пройдет в рамках межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие».

— Мероприятие состоится на базе Спортивно-культурного центра «Пересвет» в Рязановском. Мы планируем направить на соревнование шесть человек — женщин от 55 и мужчин от 60 лет. В данный момент мы набираем команду и формируем списки участников, — рассказал директор Спортивного клуба «Медведь» Михаил Сугробов.

Он добавил, что ранее жители поселения в рамках Спартакиады успели поучаствовать в турнире по настольному теннису и бадминтону.

Отметим, что соревнование пройдет по адресу: поселок Знамя Октября, дом №31, строение 3.