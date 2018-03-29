В научно-практической конференции «СОПОТ» приняли участие измайловские студенты

Учащиеся технологического колледжа №21 выступили на XI городской научно-практической конференции «Создаем. Обсуждаем. Проектируем. Обобщаем. Творим. (СОПОТ)».

В главном здании ТК-21 в четверг, 22 марта, при поддержке управ районов Метрогородок, Измайлово, Богородское , Муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса, Территориального объединения работодателей и промышленников в ВАО города Москвы , состоялась 11-я по счету городская научно-практическая конференция «СОПОТ». Проводилась конференция в целях подготовки конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, применять в практической деятельности новейшие инновационные достижения.

На конференцию всего было представлено более 50 проектов, из которых 48 были допущены для очной защиты и представлены в семи секциях. Среди них были работы студентов из структурного подразделения ТК-21, который расположен в Измайлово.

По словам организаторов, все проекты участников были выполнены с использованием информационных технологий. Учащиеся образовательных организаций Москвы продемонстрировали свои знания в области 3D — моделирования, полимеханики, прототипирования, робототехники, мультимедийных технологий.

Победители и призеры в каждой секции получили дипломы и ценные подарки, а гости и члены жюри отметили высокий уровень организации проведения мероприятия.