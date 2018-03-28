Лекция по гастроэнтерологии пройдет в Щербинке

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Лекция о том, как правильно питаться в пожилом возрасте, пройдет в Щербинской городской больнице 16 апреля. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской части Ирина Ракчеева.

Тематическую беседу проведет окружной гастроэнтеролог Эльнара Тагиева.

— Приглашаются все пожилые люди. Не только те, кто имеет проблемы с желудком. Речь пойдет о принципах рационального питания, — отметила Ирина Ракчеева.

Акция пройдет в рамках профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья.