В Волгограде ГДЮЦ через 20 дней после открытия утонул в кучах мусора 

Городской детско-юношеский центр Волгограда спустя всего три недели после открытия уже успел обрасти мусором. Прилегающая к ГДЮЦу территория за черным прозрачным забором уже не выглядит так торжественно, как 6 марта. О том, что в начале этого месяца ГДЮЦ был открыт при участии первых лиц города и региона, сегодня, 28 марта, уже не говорит ничего. На территории бывшего Дворца пионеров, которую старательно расчищали перед визитом высоких гостей, царит настоящий хаос. Любой, кто заглягнет через забор, увидит летающие там пакеты, пластиковую тару и остатки строительного мусора.
— Сегодня пришёл в ГДЮЦ, узнать о кружках которые там будут. При входе смутила территория, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Снег растаял, а вокруг строительный мусор. Может я где пропустил что, но на входе написано что все работает, а охранник сказал, что закрыто.
Открытие городского детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде состоялось 6 марта. В торжественной церемонии участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и воспитанники творческих кружков. На обновленной сцене бывшего Дворца пионеров в тот день состоялся прошел праздничный концерт, а в некоторых кабинетах провели первые занятия.