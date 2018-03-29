Мэрия Волгограда: мусор на территорию ГДЮЦа занесло талыми водами

Администрация Волгограда объяснила большое количество мусора, скопившегося на территории городского детско-юношеского центра. Строительный хлам и пластиковая тара оказались во дворе ГДЮЦа из-за нерадивых торговцев и талых вод, уверены в мэрии.

Вчера, 28 марта, V1.ru писал о том, что внутренний дворик открывшегося всего три недели назад ГДЮЦа оброс мусором. Сегодня в администрации Волгограда сообщили, что коммунальные службы вышли на уборку территории. По сведениям мэрии, обломки кирпичей, фанеры и пакеты через сквозной забор занесло во двор талыми водами.

— Рабочие убирают площадку перед детско-юношеским центром от строительного мусора, попавшего туда после демонтажа коммерческих павильонов на улице Краснознаменской, — цитируют «пресс-службу мэрии „городские вести“. — В конце зимы собственники нескольких объектов снесли свои постройки, однако оставили строительный мусор лежать на тротуаре, вмерзнув в лед. С потеплением часть хлама была снесена талыми водами на благоустроенную площадку перед зданием обновленного ГДЮЦа. Коммунальные службы Центрального района пришли на помощь учреждению: сейчас здесь идет активная уборка прилегающей к зданию центра территории, работает коммунальная техника, мелкий мусор рабочие собирают вручную.

Вчера талые воды оказались крайними в неожиданном затоплении моста через реку Ахтубу. В этом случае стихию обвинили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.