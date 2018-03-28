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В Перми прокуратура выявила сайты с инструкциями по созданию взрывчатки
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В Перми прокуратура выявила сайты с инструкциями по созданию взрывчатки 

АиФ Пермь 23 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила на нескольких интернет-сайтах в открытом доступе информацию о технологии изготовления взрывчатого вещества.
Надзорное ведомство обратилось в с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
«Суд удовлетворил иск в полном объёме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует, чтобы ip-адреса, на которых размещена информация, были заблокированы», — сообщили в прокуратуре Мотовилихинского района Перми.
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