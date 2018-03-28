В Перми прокуратура выявила сайты с инструкциями по созданию взрывчатки 

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила на нескольких интернет-сайтах в открытом доступе информацию о технологии изготовления взрывчатого вещества.
Надзорное ведомство обратилось в с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
«Суд удовлетворил иск в полном объёме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует, чтобы ip-адреса, на которых размещена информация, были заблокированы», — сообщили в прокуратуре Мотовилихинского района Перми.