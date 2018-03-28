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Воронежские предприниматели назвали концессию в переходе у цирка «узаконенным рейдерским захватом»
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Воронежские предприниматели назвали концессию в переходе у цирка «узаконенным рейдерским захватом» 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Воронежские предприниматели против концессии перехода у цирка. Хотя полсотни из 60 уже подписали договоры, суммы считают непомерными. Перспективы подземной торговли обсуждали сегодня с представителями мэрии и городскими депутатами. Напомним, переход передан в концессию в феврале. Новый владелец, фирма, занимающаяся арендой и субарендой, обещает вложить в реконструкцию 68 млн рублей. Проект и экспертизу в мэрию должны представить к середине августа. Все договоры с предпринимателями на 3 месяца. И оказалось, что у концессионера и людей они разные. Арендаторы настаивают, им раздали бланки с некой прописанной «платой за торговое место».
Предприниматели назвали эту концессию «узаконенным рейдерским захватом». Алексей Антиликаторов попросил воздержаться от подобных утверждений, иначе, заявил, делегация мэрии покинет зал. Предприниматели: — Будем приглашать Вас на другие мероприятия, что это такое? Антиликаторов: –На здоровье. Померанцев: –Алексей Александрович, мы-то вопрос о недоверии поднимем в думе, и тогда уйдёте окончательно. Антиликаторов: — Это ваше право, это ваше право. Предприниматели: — Вы нас лишили всех прав абсолютно. — Я должна за своё торговое место заплатить 100 тыс. рублей, а потом ещё 90 тыс. аренды — вот так. Если ты хочешь работать эти 3 месяца. Причём, как они говорят, предприниматели подземного перехода имеют внеочередное конкурсное место — вот здесь всё сказано, читайте, мы вообще никто, и звать некем, простите. Я не знаю, что делать. У меня единственный вариант — сносить, — рассказала предприниматель Елена Щепкина.
Таких договоров не заключали, утверждает концессионер. Чтобы разобраться, представители мэрии попросили передать документы им. Депутаты предложили создать рабочую группу, которая будет курировать ситуацию с концессией. Чиновники мэрии рассказали, перспективу отдать переход у цирка в аренду самим предпринимателям рассматривали тоже. Но этот вариант посчитали невыигрышным. — Арендой невозможно рекомендовать провести реконструкцию объекта, только текущее содержание, первый момент. Концессия это позволяет. Второй момент — по аренде права на объект могут передаваться третьим лицам. И в аренде проще увести объект в приватизацию, — сообщил заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов.
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