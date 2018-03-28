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Эксперт предположил, когда будет уволен Тулеев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперт предположил, когда будет уволен Тулеев 

Свободная пресса 1 час назад
Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева — это вопрос времени, скорее всего чиновник будет уволен до конца мая. Такое мнение высказал политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Оставлять Тулеева на посту губернатора было бы неприлично после всей той реакции, которая шла от него и его команды, … поэтому его отставка — это вопрос сроков. По-хорошему, было бы логично максимально быстро, но есть риск того, что федеральная власть не хочет показывать, что работает под давлением, поэтому может быть выдержана какая-то пауза, но, думаю крайний срок (отставки) — конец мая — начало июня, чтобы успеть к новым выборам», — заявил РИА Новости эксперт.
При этом собеседник предположил, что после неоднозначной реакции региональных властей на стихийный митинг преемником Тулеева может стать человек «со стороны», а не один из его заместителей.
Ранее Тулеев обратился к жителям региона и рассказал о неких силах, которые на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» пытаются раскачать обстановку, пишет НСН.
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