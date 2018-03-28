Эксперт предположил, когда будет уволен Тулеев

«Оставлять Тулеева на посту губернатора было бы неприлично после всей той реакции, которая шла от него и его команды, … поэтому его отставка — это вопрос сроков. По-хорошему, было бы логично максимально быстро, но есть риск того, что федеральная власть не хочет показывать, что работает под давлением, поэтому может быть выдержана какая-то пауза, но, думаю крайний срок (отставки) — конец мая — начало июня, чтобы успеть к новым выборам», — заявил РИА Новости эксперт.

При этом собеседник предположил, что после неоднозначной реакции региональных властей на стихийный митинг преемником Тулеева может стать человек «со стороны», а не один из его заместителей.

Ранее Тулеев обратился к жителям региона и рассказал о неких силах, которые на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» пытаются раскачать обстановку, пишет НСН.