Московское море: каким оно было

Как известно, топонимы могут быть как официальными, отмеченными на всех картах, так и народными, когда тот или иной город, село, речку или гору жители региона называют по-своему. Московское море — один из таких топонимов.

Он хорошо известен не только в столице и ее окрестностях. И хотя официальное наименование этого водоема — Иваньковское водохранилище, народное название подходит ему гораздо больше. Ведь история возникновения этого моря тесно связана с размахом ударных строек эпохи сталинизма, когда ради высшей цели не жалели ни заключенных ГУЛАГа, ни затопленных городов и поселков.

Иваньковское водохранилище

Московским морем Иваньковское водохранилище называют, в первую очередь, из-за его размеров. Площадь водоема составляет 327 км². Его длина — примерно 30 км, а ширина в разных местах — от 2 до 5 км. Максимальная глубина моря — 19 метров.

Иваньковское водохранилище находится в верховьях Волги, из него берет начало канал имени Москвы , поставляющий пресную воду в столицу. На берегах моря расположены города Конаково и Дубна, а также поселки Козлово , Новозавидовский и Радченко.

Волжскую воду в водохранилище удерживает девятикилометровая дамба. Иваньковская ГЭС и Конаковская ГРЭС используют этот водоем в гидротехнических целях. По Московскому морю осуществляется грузовое и пассажирское судоходство, оно соединяет города Поволжья со столицей. Берега водохранилища и образовавшиеся на нем острова заняты пансионатами, домами отдыха, детскими здравницами.

Водоем был искусственно создан в 1937 году в результате строительства канала, соединившего Волгу с Москвой-рекой. Это часть реализации амбициозного проекта советского правительства, получившего название «Москва — порт пяти морей».

Как в Подмосковье появилось море?

Согласно историческим документам, первые планы строительства канала, соединяющего Волгу с Москвой-рекой, возникли еще во времена царя Алексея Михайловича. Но его сын Петр Первый счел этот проект слишком затратным. Хотя прямой судоходный путь «из волжан в балты» имел свои перспективы, в первую очередь, с точки зрения роста объема грузоперевозок.

При Николае Первом к проекту вернулись снова. Солдаты и другой люд начали рыть канал в 1825 году и закончили эту работу через 25 лет. Но вскоре стартовала эра железнодорожных грузоперевозок, и водный путь стал просто не нужен. В 1860 году, всего через 10 лет после официального открытия, канал прекратил свое существование, постепенно придя в упадок. Огромные инвестиции и трудовые затраты оказались потраченными впустую.

В начале ХХ века стала насущной проблема снабжения столицы питьевой водой, и о необходимости канала снова заговорили. Первая мировая война и Октябрьская революция приостановили эти планы. Политическое решение о соединении Волги с Москвой-рекой было принято только в 1931 году.

Деревню Иваньково, откуда началось строительство плотины, перенесли на новое место. Так на карте региона появилась название «Ново-Иваньково». Только вдумайтесь: в результате строительства водохранилища был затоплен город Корчева и более 100 окрестных деревень. Жителей этих населенных пунктов власти вынудили переехать. Под водой остались леса, кладбища, церкви, сады.

Все это было уничтожено по воле партийных вождей ради высшей цели. Основная волна переселенцев перебралась в соседний город Конаково, которому повезло остаться на карте Московской области.

При строительстве Иваньковского водохранилища, как и на Беломорканале, широко использовался каторжный труд заключенных ГУЛАГа. Условия их жизни нельзя назвать человеческими. Не отапливаемые, протекающие бараки Дмитлага и Химлага возникли вдоль всей территории строительства. А заключенным партийные боссы дали прозвище «каналармейцы». При этом снимались пропагандистские фильмы и писались статьи о том, что благодаря труду бывшие преступники встают на путь исправления.

Десятки тысяч людей круглыми сутками рыли землю лопатами, грузили грунт на тачки и вручную поднимали его за кромку будущего водохранилища. Из-за грунтовых вод заключенные трудились в грязи. Людей, умерших от непосильного напряжения, голода и холода, хоронили там же, в общих ямах. Как и Беломорканал, Московское море плещется буквально над костями.

Порт пяти морей

Иваньковское водохранилище и канал, соединивший Волгу с Москвой-рекой, рассматривались советским правительством не только как крупнейшие гидротехнические сооружения. Это был один из символов эпохи социализма. Поэтому на берегу канала возвели два монумента — Ленину и Сталину. Высота каждого памятника вместе с постаментом составляла 26 метров. Впрочем, после разоблачения культа личности, во времена Никиты Хрущева, статуя Сталина была взорвана.

Несмотря на тяжелейшие условия труда и тысячи загубленных жизней, несмотря на затопленные деревни, Иваньковское водохранилище и канал решили поставленную задачу: Москва-река вновь стала полноводной и пригодной для судоходства, а жители столицы никогда не чувствовали перебоев с водоснабжением.

Строительство водохранилища стало одним из этапов амбициозного проекта «Москва — порт пяти морей», реализованного в сталинское время. Смысл его в том, что из столицы по водным путям стало возможным добраться до Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей. Канал имени Москвы, о котором мы рассказали, и «Волго-Дон» открыли путь к трем южным морям. А вышеупомянутый Беломорканал позволил судам ходить из столицы на Балтику и Белое море.