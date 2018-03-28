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«Скоро будем в одном бетоне сидеть»: недалеко от Кольцово вырубили 20 соток леса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Скоро будем в одном бетоне сидеть»: недалеко от Кольцово вырубили 20 соток леса 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жители посёлка 7 Ключей встали на защиту леса, который находится рядом с садами и между ЕКАД и дублёром Сибирского тракта.
— Члены коллективного сада «Ключики» хотят спасти лес, — рассказала Е1.RU жительница этого района Екатерина. — Этот лес защищает от двух крупных магистралей, защищает от дороги. Здесь четыре земельных участка, назначение у них — для использования под сельское хозяйство. Они находились в собственности РФ, в 2013 году были переданы в аренду компании «Главсредуралстрой девелопер». В июне 2017 года земельные участки с красивым лесом, с кустарниками были непонятно как переданы по договору купли-продажи организации «Главсредуралстрой девелопер».
Лес начали вырубать 15 марта, по крайней мере жители района именно тогда заметили рабочих. В этот же день они вызвали полицию.
— Там действительно проводилась проверка. Нарушений законодательства не выявлено, — пояснили Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
По словам активистов, деревья вырубают с утра и до вечера, те, что уже срубили, никуда не вывозят, и они пока что лежат в лесу. Чтобы остановить вырубку, местные активисты отправились к мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, написали заявление в прокуратуру.
Директор «Главсредуралстрой девелопер» Олег Молотилов подтвердил, что эти участки принадлежат их компании.
— О вырубке я ничего не знаю, завтра я отправлю туда человека, чтобы он разобрался, — рассказал Е1.RU генеральный директор Олег Молотилов. — У нас по нему ещё даже проект планировки не разрабатывался. У нас там большое количество земли. В своё время там было предварительное согласование под заправку, логистический центр, под магазин с небольшим складом, но это было ещё в 2012 году.
Как указано в публичной кадастровой карте, эти земли предназначены для сельскохозяйственного использования, а не для капитальной застройки.
Заместитель председателя правления СНТ «Ключики № 3» Ольга Кадочникова написала заявление в природоохранную прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры обещали прокомментировать это в понедельник. В администрации Октябрьского района подсказать, кто вырубает лес, не смогли.
— Нам пришёл административный ответ от главы города, от губернатора, из администрации президента, они написали, что всё отправили в природоохранную прокуратуру, — рассказала Е1.RU Ольга Кадочникова. — После этого работы пока что остановлены, в эти дни не рубили лес. Рабочие с нами шибко не общались, на конфликтную ситуацию не шли, но говорили, что всё вырубят до забора. Уже скоро будем в одном бетоне сидеть, не останется совсем зелёных островков.
В 2015 году в этом районе на бывших землях «УралНИИсхоза» планировали построить новый район «Истокский» на 134 тысячи человек. Распоряжается этими землями всё та же компания «Главсредуралстрой», а в качестве застройщика выступает ЗАО «Амос-Групп».
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