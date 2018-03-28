Интервью: Екатерина Диброва о системе активного долголетия в России

«Я обожаю жить! Моя цель — сделать все возможное, чтобы люди были здоровы, чтобы каждый человек мог максимально долго сохранять высокое качество жизни, трудоспособность и активность, а также получить в награду красоту, — говорит Екатерина Диброва, создатель и президент Медицинской корпорации RHANA, которой успешно руководит уже более 17 лет, член-корреспондент Российской академии естественных наук, действительный член Международной академии наук , кандидат экономических наук.

Екатерина рассказала, зачем нужна биомедицина и как правильно ее применять, что такое космецевтика на основе плаценты и зачем она вашей коже и о многом другом.

Зачем нужна биомедицина и как правильно ее применять

Нам очень приятно, что в рамках перекрестного года Россия Япония мы можем поделиться своими передовыми технологиями и ознакомиться с новыми достижениями японских коллег. Я очень люблю страну Восходящего Солнца. Да, мы не похожи друг на друга и у нас разный опыт, но нас объединяет одно желание — жить долго и качественно. И тем важнее нам сегодня объединится и сотрудничать в этом направлении.

Современный уровень достижений биомедицинских технологий в Японии позволяет уже сейчас в клинической практике решать многие проблемы, связанные с состоянием здоровья человека и активным долголетием. Этот революционный прорыв был достигнут за счет создания целого ряда биокомпонентов, которые сформировали лекарства, биологически активные добавки, косметику, направленные на восстановление ресурсного потенциала организма человека, величина которого определяет наши адаптивные и защитные механизмы. Мы называем такую модель „природной матрицей долголетия“.

Миссия нашей компании — интегрировать данную модель в профессиональное сообщество как эффективный и безопасный инструмент управления возрастом. Тем более что в Японии эта модель существует уже более 60 лет и относится к страховой медицине.

Здоровье — первая обязанность в жизни! Благодаря стремлению к здоровому образу жизни мы стали выглядеть в 55 на 35, мы знаем все про питьевой режим, органические продукты, детоксы. А 20 лет назад никто не задумывался над этим. Мы много говорим о продлении молодости и жизни, о превентивной медицине, и поэтому я горжусь своим выбором, более 17 лет назад я привезла в Россию японское „золото“ — уникальный препарат Лаеннек. Как предвидение того, что сейчас будет такой бум на здоровый образ жизни, именно в тот момент появление препарата Лаеннек было более чем своевременно.

Болеть не модно! Красота в первую очередь — это здоровье. Нужно следить за здоровьем, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Миссия нашей корпорации — возвращение биоплацентарной медицины в Россию и создание первоклассных отечественных препаратов, доступных россиянам. Дело всей моей жизни: плацентарная терапия Лаеннек.

Моя философия — комплексный фундаментальный подход к здоровью. Все рассчитано не на краткосрочный внешний результат, а на эффективность, на долгое состояние активного здоровья.

Космецевтика на основе плаценты: зачем она нужна вашей коже

восстановление и реабилитация в особенно сложные периоды,

возрастные изменения,

аппаратные и инъекционные методики,

фото и хроностарение,

выравнивание цвета кожи, гиперпигментация,

обезвоженная и тусклая кожа

Курс плацентарной терапии не вызывает привыкания. Индивидуальный подбор состава для пациента с огромным ассортиментом. Это фитоэкстракты, фитоэкстрагены, эфирные масла, аминокислоты и плацента в разной концентрации с высокой фарм очисткой. Весь раздел препаратов относится к лечебной фарм космецевтике, что говорит о повышенных требованиях к производству, составу и эффективности применения и моментального видимого эффекта.

Опыт работы с Японией

Японское общество очень традиционное, хранит уникальную древнюю культуру, но при этом находится в авангарде мировой цивилизации. Во многом благодаря высочайшему уровню медицины, образования и культуры Япония стала в ХХ веке страной долгожителей.

Когда я в первый раз приехала туда, мне казалось что это другой мир и другая планета, настолько мы разные. Прежде всего, потому, что японцы совсем по-иному относятся к жизни: они всегда настроены на коммуникацию, они внимательно слушают то, что говорит им окружающий мир, и они умеют быть невероятно благодарными за все, что мир им дает. Но главное — они прислушиваются к себе и выстраивают свои приоритеты. Японцы — это детали, они в мелочах, они созерцают!

Они заботятся прежде всего о своем здоровье, и как следствие — о своей красоте. Они трудоголики, это национальная черта, но при этом они крайне рационально выстраивают свою жизнь и берегут внутренние ресурсы. Их экологические условия гораздо хуже наших — и вместе с тем по статистике они живут гораздо дольше нас. Почему так происходит? Мы назвали такую концепцию „активным долголетием“, и эта история вовсе не о старении — она о том, как в любом возрасте жить хорошо. Это не только красота, но еще и питание, восполняющее необходимый запас микроэлементов, и чистая вода, которую мы пьем и массовому внедрению биотехнологий, давно включенных японцами в страховую медицину.

Нам очень приятно, что в рамках перекрестного года Россия и Япония мы можем поделиться своими передовыми технологиями и ознакомиться с новыми достижениями японских коллег.

Какая косметика сейчас является самой инновационной

Основной тренд — это красота через здоровье. Второй тренд — естественный лук. Японская медицина anti-age заявляет, что генетическая программа человеческого организма рассчитана на продолжительность жизни 140–150 лет. Япония уверенно движется к этой планке, а мы щедро делимся со своими пациентами разработками наших японских коллег и своими собственными запатентованными методиками.

Сегодня корпорация RHANA является эксклюзивным дистрибутором препарата „Лаеннек“ и ряда других японских брендов, что позволяет россиянам и жителям соседних государств получать „Лаеннек“-терапию в более 5000 клиник или приобрести препарат по рецепту в аптечных сетях. RHANA на постоянной основе проводит исследования эффективности препарата и разрабатывает новые протоколы процедур.

Биотехнологии будущего, пожалуй, самый главный новостной тренд современности.

Позитивное мышление как образ жизни

Наша жизнь наполнена бесконечным стремлением вперед, дедлайнами, планами, рабочими вопросами. Мы научились находить время для самих себя, и запись в салон красоты или в клинику эстетической медицины стала нашим обязательным пунктом в деле поддержания красоты и молодости. Позитивное мышление, экология и чистота нашего сознания — это главная причина и метод долголетия японской нации и оно не дается легко. Над этим, как и над красотой, нужно много работать и быть в гармонии с самим с собой.

Больше всего я люблю свою работу за результат, который приносит любимое дело всей моей жизни!