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Скворцова назвала сроки экспертизы неопознанных жертв пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скворцова назвала сроки экспертизы неопознанных жертв пожара в Кемерове 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Опознано 23 погибших в торговом центре в Кемерове, для опознания большинства нужна будет генетическая экспертиза. Об этом главе государства доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Работают судебные эксперты, — сообщила Скворцова. — На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего". «Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза», — сказала она.
Экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. «Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня», — заявила министр. По ее словам, срок и так был сокращен с 35 дней, «а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит серьезная работа». Президент попросил не затягивать.
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