Скворцова назвала сроки экспертизы неопознанных жертв пожара в Кемерове

Опознано 23 погибших в торговом центре в Кемерове , для опознания большинства нужна будет генетическая экспертиза. Об этом главе государства доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова

"Работают судебные эксперты, — сообщила Скворцова. — На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск , один в Красноярск . Под вопросом опознание одного погибшего". «Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза», — сказала она.

Экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. «Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня», — заявила министр. По ее словам, срок и так был сокращен с 35 дней, «а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит серьезная работа». Президент попросил не затягивать.