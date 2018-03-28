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Россельхознадзор обнаружил в свежей зелени из Израиля табачную белокрылку
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Россельхознадзор обнаружил в свежей зелени из Израиля табачную белокрылку 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово Карго», при досмотре зелени свежей, а именно тимьяна, происхождением Израиль, поступившей из Израиля, был выявлен карантинный для РФ объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженная подкарантинная продукция была уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.
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