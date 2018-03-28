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В Бирюлеве Западном устранили повреждения асфальтового покрытия на дороге
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В Бирюлеве Западном устранили повреждения асфальтового покрытия на дороге 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Городские службы устранили ямы и выступы на проезжей части по улице Булатниковская после обращения пользователя на портал «Наш город».
Житель района Бирюлево Западное Сергей Богданов пожаловался на плохое состояние асфальтового покрытия по улице Булатниковская. Пользователь также отметил, что на проезжей части по Булатниковской улице осталось большое количество реагента.
Директор ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» Руслан Насибуллин опубликовал ответное сообщение, в котором рассказал о том, что по указанному в обращении адресу проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Он подтвердил свое сообщение соответствующими фотографиями.
Фото: портал «Наш город».
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