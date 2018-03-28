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«Роснефть» в 2017 году провела сейсморазведку на 11 участках на шельфе РФ
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«Роснефть» в 2017 году провела сейсморазведку на 11 участках на шельфе РФ 

Rambler News Service 1 час назад
«Роснефть» выполнила в 2017 году сейсморазведку на 11 лицензионных участках на российском шельфе, говорится в сообщении компании.
Всего было проведено более 46 тыс. погонных км сейсморазведочных работ методом 2D, что на 40% превышает показатель 2016 года.
Более 36,5 тыс. погонных км сейсморазведочных работ было выполнено на участках арктического шельфа: Восточно-Сибирский-1, Южно-Чукотский, Северо-Врангелевский-1, Северо-Врангелевский-2, Анисинско-Новосибирский, Усть-Оленекский, Усть-Ленский, Притаймырский, Хатангский и Северо-Карский. Еще 9,7 тыс. погонных км — на шельфе Дальнего Востока (Центрально-Татарский участок), где также были проведены сопутствующие геологоразведочные работы (магнитометрические и гравиметрические исследования, батиметрическая съемка).
Для уточнения геологического строения перспективных объектов и планирования поискового бурения на восьми лицензионных участках арктического и дальневосточного шельфа в 2017 году выполнена сейсморазведка в объеме 5,8 тыс. кв. км методом 3D, что превышает показатели прошлого года на 44%.
«Результаты сейсмических исследований позволят принимать оптимальные решения по дальнейшим геологоразведочным работам на лицензионных участках компании», — говорится в сообщении.
Также в 2017 году компания организовала три полевые геологические экспедиции: на острове Сахалин и Таймыро-Хатангском и Тимано-Печорском регионах.
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