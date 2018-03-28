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Доноры записываются в очередь на сдачу крови для пострадавших в кемеровском ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Доноры записываются в очередь на сдачу крови для пострадавших в кемеровском ТЦ 

BFM.RU 1 час назад
Более 170 литров донорской крови собрали в Кемеровском областном центре крови после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», очереди желающих расписаны на две недели вперед, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
«Благодарим всех за отклик на чужую беду и готовность помочь. На сегодняшний день сдали кровь 338 доноров, забрано 174 литра. Для организации комфортности и своевременности кроводач, а также для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперед: по 30 человек ежедневно до 13 апреля», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это данные об очередности на кроводачу без учета активных доноров. В центре также напомнили, что только за первые сутки после происшествия к ним обратились более 400 человек, желающих сдать кровь.
«К сожалению, неизвестные пользователи интернета по собственной инициативе размещают объявления о дефиците донорской крови той или иной группы, что не соответствует действительности, но вызывает большое количество незапланированных обращений», — отметили в центре.
В связи с этим специалисты просят всех желающих предварительно узнавать потребность в определенных группах крови на сайте Кемеровского областного центра крови.
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