Доноры записываются в очередь на сдачу крови для пострадавших в кемеровском ТЦ

Более 170 литров донорской крови собрали в Кемеровском областном центре крови после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», очереди желающих расписаны на две недели вперед, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

«Благодарим всех за отклик на чужую беду и готовность помочь. На сегодняшний день сдали кровь 338 доноров, забрано 174 литра. Для организации комфортности и своевременности кроводач, а также для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперед: по 30 человек ежедневно до 13 апреля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это данные об очередности на кроводачу без учета активных доноров. В центре также напомнили, что только за первые сутки после происшествия к ним обратились более 400 человек, желающих сдать кровь.

«К сожалению, неизвестные пользователи интернета по собственной инициативе размещают объявления о дефиците донорской крови той или иной группы, что не соответствует действительности, но вызывает большое количество незапланированных обращений», — отметили в центре.

В связи с этим специалисты просят всех желающих предварительно узнавать потребность в определенных группах крови на сайте Кемеровского областного центра крови.