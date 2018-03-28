В роддоме на Шарикоподшипниковской провели день открытых дверей

В роддоме при ГКБ № 13, который расположен на Шарикоподшипниковской улице, 22 марта прошел день открытых дверей. У будущих мам появилась возможность познакомиться с роддомом.

— Участниц ждало знакомство с роддомом: посещение предродовых, родовых и послеродовых палат. Специалистами родильного дома была предоставлена подробная информация о роддоме. Все желающие смогли познакомиться с врачами и получить ответы на свои вопросы, — сообщили в пресс-службе больницы.

Роддом расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 3. (вт)