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В роддоме на Шарикоподшипниковской провели день открытых дверей
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В роддоме на Шарикоподшипниковской провели день открытых дверей 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В роддоме при ГКБ № 13, который расположен на Шарикоподшипниковской улице, 22 марта прошел день открытых дверей. У будущих мам появилась возможность познакомиться с роддомом.
— Участниц ждало знакомство с роддомом: посещение предродовых, родовых и послеродовых палат. Специалистами родильного дома была предоставлена подробная информация о роддоме. Все желающие смогли познакомиться с врачами и получить ответы на свои вопросы, — сообщили в пресс-службе больницы.
Роддом расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 3. (вт)
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