Ещё
Удмуртия в минуту: проверки в торговых центрах и арест ремонтника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Удмуртия в минуту: проверки в торговых центрах и арест ремонтника 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Самые интересные новости Удмуртии минувшего дня в традиционном видеообзоре от «Сусанина».
Удмуртия в минуту: «Перекрестки» вместо «Вкусных домов» и арест ремонтника
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
«Перекрестки» вместо «Вкусных домов»
Магазины «Перекресток» появятся на месте «Вкусного дома» на Славянском шоссе, в Пирогово и на 10 лет Октября в Ижевске. Остальные магазины сети получат вывеску «Пятерочки».
Громкий арест
В Ижевске арестован исполняющий обязанности директора Фонда капремонта Удмуртии Алексей Горбунов. Ему выдвинуто обвинение в «присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере». Нового руководителя фонда назовут уже через полтора месяца.
Умер Калашников
Во вторник, 27 марта, ушёл из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова. Он занимался разработкой пулеметов, охотничьего и служебного оружия.
Проверки в торговых центрах
До 12 апреля прокуратура и МЧС Удмуртии проверят соблюдение правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проверки пройдут в торговых и развлекательных комплексах, на объектах культуры и спорта.
Детский туберкулез
В Удмуртии у детей с 8 лет начнут диагностировать туберкулёз с использованием диаскинтеста. Эффективность этого препарата в 10 раз превышает эффективность пробы Манту.
ИА «Сусанин»: последние новости
Жители Кемерово во время митинга потребовали отставки губернатора области Амана Тулеева Три «Вкусных дома» в Ижевске станут «Перекрестком» «Русский лен» рассмотрит возможность строительства завода в Удмуртии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке231
Захарова плачет третий день88
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома45
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово415
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение