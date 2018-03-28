Удмуртия в минуту: проверки в торговых центрах и арест ремонтника 

Ижевск. Удмуртия. Самые интересные новости Удмуртии минувшего дня в традиционном видеообзоре от «Сусанина».
Удмуртия в минуту: «Перекрестки» вместо «Вкусных домов» и арест ремонтника
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
«Перекрестки» вместо «Вкусных домов»
Магазины «Перекресток» появятся на месте «Вкусного дома» на Славянском шоссе, в Пирогово и на 10 лет Октября в Ижевске. Остальные магазины сети получат вывеску «Пятерочки».
Громкий арест
В Ижевске арестован исполняющий обязанности директора Фонда капремонта Удмуртии Алексей Горбунов. Ему выдвинуто обвинение в «присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере». Нового руководителя фонда назовут уже через полтора месяца.
Умер Калашников
Во вторник, 27 марта, ушёл из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова. Он занимался разработкой пулеметов, охотничьего и служебного оружия.
Проверки в торговых центрах
До 12 апреля прокуратура и МЧС Удмуртии проверят соблюдение правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проверки пройдут в торговых и развлекательных комплексах, на объектах культуры и спорта.
Детский туберкулез
В Удмуртии у детей с 8 лет начнут диагностировать туберкулёз с использованием диаскинтеста. Эффективность этого препарата в 10 раз превышает эффективность пробы Манту.