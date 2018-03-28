Удмуртия в минуту: проверки в торговых центрах и арест ремонтника

Ижевск. Удмуртия . Самые интересные новости Удмуртии минувшего дня в традиционном видеообзоре от «Сусанина».

Удмуртия в минуту: «Перекрестки» вместо «Вкусных домов» и арест ремонтника

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

«Перекрестки» вместо «Вкусных домов»

Магазины «Перекресток» появятся на месте «Вкусного дома» на Славянском шоссе, в Пирогово и на 10 лет Октября в Ижевске. Остальные магазины сети получат вывеску «Пятерочки».

Громкий арест

В Ижевске арестован исполняющий обязанности директора Фонда капремонта Удмуртии Алексей Горбунов . Ему выдвинуто обвинение в «присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере». Нового руководителя фонда назовут уже через полтора месяца.

Умер Калашников

Во вторник, 27 марта, ушёл из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников , сын Михаила Калашникова . Он занимался разработкой пулеметов, охотничьего и служебного оружия.

Проверки в торговых центрах

До 12 апреля прокуратура МЧС Удмуртии проверят соблюдение правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проверки пройдут в торговых и развлекательных комплексах, на объектах культуры и спорта.

Детский туберкулез

В Удмуртии у детей с 8 лет начнут диагностировать туберкулёз с использованием диаскинтеста. Эффективность этого препарата в 10 раз превышает эффективность пробы Манту.