Сенатор Петренко призвала наказать распространителей фейков о трагедии в Кемерово

«Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — цитирует ТАСС Петренко.

Сенатор заявила, что движение «Матери России» будет добиваться привлечения к ответственности таких людей. По ее словам, это коснется и тех, кто занимается репостом сообщений, содержащих фальшивую информацию.

«Мы все переживаем о том, что случилось. Приходят письма и звонки, в том числе из-за рубежа. Люди говорят о помощи, и в этот момент появляются фейки, в которых говорится о сотнях погибших. Этому должна быть дана оценка», — отметила она.

Петренко также добавила, что примет участие в акции на Манежной площади в Москве . «Я сейчас туда направляюсь. Я хочу постоять, зажечь свечу и быть мыслями рядом с теми, кому сегодня тяжело», — сказала сенатор.

Ранее во вторник сообщалось, что дезинформацию о «сотнях трупах» после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кузбассе якобы запустил 72-й Центр информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

В центре города во вторник кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших. Информация о якобы «сотнях трупах» стала распространяться в соцсетях вскоре после трагедии в Кемерово.

Мэр города Илья Середюк в ответ на это отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа вернулась на митинг и отчиталась о поездке — «сотен трупов» люди не нашли.

Новосибирске, Красноярске, Акции памяти погибших проходят в Абакане Томске , Москве и многих других городах страны.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.