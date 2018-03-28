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Тулееву выдали черную метку после трагедии в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулееву выдали черную метку после трагедии в Кемерово 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Эксперты считают, что вскоре губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, скорее всего, сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную отставку главы региона, поскольку его команда себя дискредитировала в связи со смертоносным пожаров в Кемерово.
По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, в последнее время в России стало традицией — назначать руководителей из других регионов. Он полагает, что главой Кузбасса станет «назначенец из молодых».
Говоря о вице-губернаторе региона Сергее Цивилеве, который встал на колени и попросил прощения у участников митинга в Кемерово, политолог отметил, что теперь он вряд ли сможет рассчитывать на губернаторское кресло. «Он себя довольно сильно дискредитировал этой историей — и так-то его положение не было идеальным…», — приводит слова Миронова РИА Новости. По его мнению, скорее всего, Тулеев в течение месяца досрочно уйдет в отставку по собственному желанию, а не по утрате доверия.
Мнение эксперта разделяет гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Скорее всего, это будет человек, не дискредитированный этой историей, но вряд ли это будет варяг, так как региональный патриотизм в Кемерово всегда был сильный и при советской власти, и в 90-е годы, и сейчас такой же», — считает Журавлев. При этом он напомнил, что сила Тулеева была в однозначной поддержке народа, но его ошибки с коммуникацией будут, «стоить ему кресла».
Отметим, Амана Тулеева после трагедии, унесшей десятки жизней, резко критикуют как «рядовые» россияне, так и знаменитости. Ранее уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец назвал губернатора Кемеровской области «бессмысленной мумией».
В свою очередь известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу региона уйти в отставку. «Господин Тулеев и ваша шайка — на выход! Пошли вон!» — обратился он к властям Кемеровской области на своей странице в Instagram.
Напомним, что ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них — дети. Возбуждено уголовное дело.
Дни.ру: последние новости
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход" Неминуемая отставка: гибель детей перевернула жизнь губернатора Тулеева
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