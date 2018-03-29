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В Оренбурге Центры единоборств и спортивной гимнастики откроют в срок
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В Оренбурге Центры единоборств и спортивной гимнастики откроют в срок 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 марта глава Оренбурга Евгений Арапов проверил ход строительства Центра восточных единоборств и Центра спортивной гимнастики и акробатики.
Центр единоборств общей площадью порядка 2800 квадратных метров появится в районе улиц Салмышской и Джангильдина. Спортивный объект будет полностью построен из деревянных конструкций. Сейчас проводятся подготовительные работы, работают геодезисты, ведется разбивка осей здания и сварочные работы. Следующий этап — установка колонн и ферм. Все работы идут согласно графику, в этом убедился глава областного центра.
«Надеюсь, уже в этом году объект перейдет в муниципальную собственность в соответствии с заключенным соглашением. Для города это очень важно. Уникальный архитектурный объект не только украсит город, но и позволит заниматься спортом как юным спортсменам, так и оренбуржцам более старшего возраста», — заявил Евгений Арапов.
В районе жилого комплекса «Времена года» продолжает возводиться Центр спортивной гимнастики и акробатики. По планам 15 апреля будет закончен каркас. Сроки сдачи объекта остаются прежними — 4 квартал этого года.
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