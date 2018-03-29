В Оренбурге Центры единоборств и спортивной гимнастики откроют в срок

28 марта глава Оренбурга Евгений Арапов проверил ход строительства Центра восточных единоборств и Центра спортивной гимнастики и акробатики.

Центр единоборств общей площадью порядка 2800 квадратных метров появится в районе улиц Салмышской и Джангильдина. Спортивный объект будет полностью построен из деревянных конструкций. Сейчас проводятся подготовительные работы, работают геодезисты, ведется разбивка осей здания и сварочные работы. Следующий этап — установка колонн и ферм. Все работы идут согласно графику, в этом убедился глава областного центра.

«Надеюсь, уже в этом году объект перейдет в муниципальную собственность в соответствии с заключенным соглашением. Для города это очень важно. Уникальный архитектурный объект не только украсит город, но и позволит заниматься спортом как юным спортсменам, так и оренбуржцам более старшего возраста», — заявил Евгений Арапов.

В районе жилого комплекса «Времена года» продолжает возводиться Центр спортивной гимнастики и акробатики. По планам 15 апреля будет закончен каркас. Сроки сдачи объекта остаются прежними — 4 квартал этого года.