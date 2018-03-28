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Строительство спортобъектов в Оренбурге завершится в установленные сроки
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Строительство спортобъектов в Оренбурге завершится в установленные сроки 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Новые спортивные объекты в Оренбурге — Центр восточных единоборств и Центр спортивной гимнастики — планируют ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стройка Центра восточных единоборств в районе улиц Салмышской и Джангильдина находится в стадии подготовительных работ. По словам начальника участка компании застройщика «СК Ураллеспром» Артема Кадникова, в настоящий момент на объекте работают геодезисты, ведется разбивка осей будущего здания и сварочные работы.
«Дальше по плану — установка колонн и ферм. Для нас это не первый опыт строительства таких сооружений, потому сложностей не возникает. Уже на следующей неделе мы начинаем завозить стройматериал и приступим к монтажу», — рассказал он.
Напомним, строительство объекта площадью 2,8 тысяч квадратных метров реализуется в рамках муниципально-частного партнерства на средства ООО «Руссоль». Как сообщил глава города Евгений Арапов, во время инспектирования хода строительства, центр будет полностью построен из деревянных конструкций и предусматривает установку хорошей системы вентиляции. Он выразил надежду, что спортивный центр перейдет в муниципальную собственность уже в этом году.
Возведение каркаса второго объекта — Центра спортивной гимнастики — будет закончено к середине апреля этого года, сообщил директор по капитальному строительству ООО «Уральская строительная компания» Олег Ситников.
«15 апреля мы закончим каркас, параллельно ведутся сантехнические работы в подвале, электрики производят штробовку, решены вопросы с наружными сетями, заключены договоры на пожарные спецработы и работы по установке систем видеонаблюдения», — добавил он.
По словам Ситникова, сроки сдачи объекта остаются прежними. Сдача центра запланирована на четвертый квартал этого года.
Глава Оренбурга Евгений Арапов отметил, что городская администрация будет обращаться в Федерацию спортивной гимнастики России. В случае строительства спортивного центра в Оренбурге последние обязались поставить туда необходимое спортивное оборудование. Это было обозначено в письме Федерации в 2016 году, напомнил Евгений Арапов.
«Но независимо от того, получим мы это оборудование или будем изыскивать средства самостоятельно», — отметил глава города.
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