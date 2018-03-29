Из первых уст: глава Оренбурга проверил ход строительства спортобъектов

28 марта глава Оренбурга Евгений Арапов побывал на местах строительства Центра восточных единоборств и Центра спортивной гимнастики и акробатики.

Проинспектировать ход строительства глава города отправился совместно с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Ранитом Юсупбаевым, представителями родительского актива и журналистами. Первым в списке значился Центр восточных единоборств — объект общей площадью 2,8 тыс.кв.м.

«Мы приступили к подготовительным работам. Сегодня на объекте работают геодезисты — дают отметки. Ведутся разбивка осей здания и сварочные работы. Дальше по плану — установка колонн и ферм. Для нас это не первый опыт строительства таких сооружений, потому сложностей не возникает, — рассказал Артем Кадников , начальник участка «СК Ураллеспром». — Уже на следующей неделе мы начинаем завозить стройматериал и приступим к монтажу. Все работы производятся согласно графику».

Глава города подтвердил: все работы идут по графику и выполняются в соответствии с не обходимыми стандартами.

«Вопросы безопасности глава компании «Руссоль» поставил во главу угла, — сказал Евгений Арапов. — И даже на самом начальном этапе строительства уже видно, насколько чётко выполнены все элементы. Всё идёт чётко, по графику. Надеюсь, что объект в соответствии с заключённым соглашением, перейдёт в муниципальную собственность и, безусловно, украсит наш город. Здание будет уникальным, и мы должны передать его красоту горожанам. Таких объектов в России , думаю, нет».

Вторым объектом проверки стал будущий Центр спортивной гимнастики и акробатики, который появится в районе ЖК «Времена года».

На этом объекте строители также заверили проверяющих, что все работы выполняются в срок.

«Сроки сдачи объекта остаются прежними, — сказал директор по капитальному строительству ООО «Уральская строительная компания» Олег Ситников . — Сдача в эксплуатацию Центра спортивной гимнастики и акробатики площадью 2,7 тыс. кв.м. запланирована на 4 квартал 2018 года. Перед этим проект пройдет государственную экспертизу».

Евгений Сергеевич отметил, что данный объект находится под постоянным его наблюдением. Ведь будущий Центр призван решить глобальную городскую задачу, касающуюся детской занятости.

«Наша цель была обеспечить комфортное пространство для занятия детей, — сказал Евгений Арапов. — Мы обращаемся в Федерацию спортивной гимнастики России, чтобы они выполнили обязательства в рамках письма 2016 года. В этом документе было четко сказано, что в случае строительства подобного спортивного объекта, Федерация обязуется поставить соответствующее оборудование. Но независимо от того, получим мы это оборудование или будем изыскивать средства самостоятельно, данный объект должен быть в установленные сроки введен в эксплуатацию».