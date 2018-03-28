Один дебошир — угроза сотне пассажиров: правила поведения в самолете собираются ужесточить

Депутаты Госдумы хотят усилить денежные санкции для россиян, которые скандалят в самолетах. Вместо текущего штрафа в пять тысяч рублей буйный пассажир может получить взыскание на 50 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток. Новые поправки коснутся и запрета на съемку в салоне самолета — за такие фотосессии россиянин рискует заплатить до тысячи рублей. «360» узнал у юристов и летчиков, приведет ли ужесточение правил полета к снижению конфликтов в воздухе.

В среду, 28 марта, правительство РФ внесло законопроект об усилении административной ответственности за нарушения порядка во время полетов. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В законопроекте идет речь о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. Дебоширов будут наказывать за мелкое хулиганство, а также за проникновение в кабину пилотов и попытки управления самолетом без разрешения. «Это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Штрафы за фото и хамство на борту

Благодаря инициативе в Кодексе об административных правонарушениях может появиться статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Она предполагает почти десятикратное увеличение размера штрафа с существующих

двух-пяти

тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей за хамство и нарушение правил поведения на борту. При этом денежные штрафы могут быть заменены административным арестом на срок от пяти до 15 суток.

Также авторы законопроекта предлагают ужесточить санкции за нарушение правил фото— и видеосъемки во время полета лайнера. Если закон вступит в силу в неизменном виде, то за попытки начать съемку на борту пассажиру может грозить штраф до тысячи рублей. Сейчас за такие нарушения предусматривается штраф в размере 100 рублей с конфискацией или удалением отснятых материалов.

Появление отдельного наказания за мелкое хулиганство на транспорте может привести к негативным последствиям, рассказал «360» адвокат юридической фирмы «Юст» Алексей Боломатов.

С принятием поправок могут появиться сложности с применением новой нормы, поскольку в этом случае появится больше возможностей трактовать то или иное нарушение как административное или уголовное. В результате гражданин может понести незаслуженное наказание

— Алексей Боломатов.

Весной 2017 года в статью УК РФ о хулиганстве был добавлен отдельный пункт, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение порядка и «проявление неуважения к обществу» на любом виде общественного транспорта. За такие нарушения теперь придется заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Помимо большого денежного штрафа дебошир может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

Безопасность под угрозой

Фото: РИА «Новости» / Виталий Аньков

Об ужесточении наказания за дебош на борту власти задумались после увеличения числа случаев авиадебошей. Осенью 2017 года в Росавиации отметили, что количество зарегистрированных авиакомпаниями фактов хулиганства на борту увеличилось. Для сравнения: в сентябре 2016 года было зафиксировано 50 случаев неподобающего поведения пассажиров, а в сентябре 2017 года — 58 нарушений. Всего в 2016 году было зафиксировано 74 подобных случая.

Так, с начала 2018 года только на рейсах «Аэрофлота» произошло около 10 случаев грубого нарушения правил полета. Одним из самых резонансных стал недавний конфликт помощника главы Якутии Евгения Шигапова с бортпроводниками авиакомпании. На борту чиновник нарушил сразу несколько правил: отказался предъявить посадочный талон и оскорбил стюардесс. Затем Шигапов пытался попасть в кабину пилотов. В результате полицейские сняли помощника с рейса.

После этого руководство авиалиний решило пойти на ответные меры и лишать дебоширов полетных привилегий, элитного статуса и бонусов. Также «Аэрофлот» с июня 2018 года наряду с другими российскими авиакомпаниями собирается ввести так называемые «черные списки». В них сотрудники авиалиний будут вносить нарушителей и отказывать в перевозке.

Новый комплекс мер поможет сократить число неприятных инцидентов во время полета, отметил в беседе с «360» заслуженный пилот России Юрий Сытник . По его словам, проблема авиадебоширов давно стала острой, а необходимость в усилении наказания появилась еще 5–10 лет назад.

Поскольку командиры самолета по уставу не могут покинуть кабину пилотов во время полета, то ответственность за обеспечение порядка во время полета ложится на бортпроводников, которые не всегда могут на законных основаниях противостоять дебоширам. Новый закон решит эту очень важную проблему, поскольку один неадекватный человек может своим поведением поставить под угрозу безопасность сотни пассажиров

— Юрий Сытник.