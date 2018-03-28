На улице Конёнкова отремонтировали крышу беседки

Коммунальщики района Бибирево отремонтировали крышу беседки на детской площадке возле дома № 21 по улице Конёнкова. Поводом для проведения работ стало обращение одного из жителей на портал «Наш город».

Заявка пользователя была оперативно обработана, и уже на следующий день на сайте появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт крыши беседки, — говорится в сообщении.

Напомним, что оставить сообщение на портале может любой житель столицы. Для этого необходимо пройти несложную регистрацию и выбрать подходящую категорию. (вт)