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Петербург и Беларусь готовятся выпустить на рынок совместный ноутбук
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Петербург и Беларусь готовятся выпустить на рынок совместный ноутбук 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Товарооборот между Петербургом и Беларусью по итогам 2017 года вырос на 15% и достиг более двух млрд долларов. Как отметил премьер-министр Беларуси и председатель белорусской части Совета Андрей Кобяков, максимальных размеров товарооборот достигал четыре года назад. В этом году прежний показатель партнеры надеются превзойти.
Сотрудничество ведется по целому ряду совместных проектов в области приборостроения, производства автокомпонентов и электроники, медицины и фармацевтики, начинается строительство «симметричных» жилых кварталов в Северной столице и столице Беларуси. Планируется расширение совместного производства лифтов, в которых так нуждаются петербургские многоэтажки. Белорусы готовы принять участие в дорожных проектах — например, строительстве новой автомагистрали Петербург — Минск и сооружении объездной дороги и второго транспортного кольца вокруг Павловска.
— Располагайте нами, — заключил Андрей Кобяков.
Премьер-министр Беларуси предложил создать перечень конкретных проектов и разработок, представляющих совместный интерес с точки зрения инновационного развития. Программа научно-технического сотрудничества на 2012 — 2016 годы была успешно реализована, новая программа на 2018 — 2020 годы расширена почти в два раза (с 56 до 91 мероприятия). В высокой степени готовности находится проект по разработке и организации серийного производства ноутбука на базе отечественных микропроцессоров и отечественной защищенной операционной системы. В ближайшем будущем — создание центра технологических инноваций.
В работе Совета делового сотрудничества принял участие и Госсекретарь Союзного государства
Успешно складывается сотрудничество Санкт-Петербурга и Беларуси в сфере фармацевтики. Препараты, разработанные совместно компаниями «Биокад» и «Нативита», проходят регистрацию для выхода на белорусский рынок. А питерцы допустили белорусские фармацевтические компании к участию в торгах на поставку лекарственных препаратов в лечебные учреждения города на Неве и в целях льготного обеспечения граждан.
В свою очередь Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота напомнил, что существует целый ряд программ Союзного государства, которые помогают налаживать предприятиям кооперационные связи. Кроме того, сообщил он, в ближайшее время будет запущен механизм поддержки экспорта совместно производимой продукции. Ожидается, что его разработка будет завершена в первой половине текущего года.
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