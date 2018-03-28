Петербург и Беларусь готовятся выпустить на рынок совместный ноутбук

Товарооборот между Петербургом Беларусью по итогам 2017 года вырос на 15% и достиг более двух млрд долларов. Как отметил премьер-министр Беларуси и председатель белорусской части Совета Андрей Кобяков , максимальных размеров товарооборот достигал четыре года назад. В этом году прежний показатель партнеры надеются превзойти.

Сотрудничество ведется по целому ряду совместных проектов в области приборостроения, производства автокомпонентов и электроники, медицины и фармацевтики, начинается строительство «симметричных» жилых кварталов в Северной столице и столице Беларуси. Планируется расширение совместного производства лифтов, в которых так нуждаются петербургские многоэтажки. Белорусы готовы принять участие в дорожных проектах — например, строительстве новой автомагистрали Петербург — Минск и сооружении объездной дороги и второго транспортного кольца вокруг Павловска.

— Располагайте нами, — заключил Андрей Кобяков.

Премьер-министр Беларуси предложил создать перечень конкретных проектов и разработок, представляющих совместный интерес с точки зрения инновационного развития. Программа научно-технического сотрудничества на 2012 — 2016 годы была успешно реализована, новая программа на 2018 — 2020 годы расширена почти в два раза (с 56 до 91 мероприятия). В высокой степени готовности находится проект по разработке и организации серийного производства ноутбука на базе отечественных микропроцессоров и отечественной защищенной операционной системы. В ближайшем будущем — создание центра технологических инноваций.

В работе Совета делового сотрудничества принял участие и Госсекретарь Союзного государства

Успешно складывается сотрудничество Санкт-Петербурга и Беларуси в сфере фармацевтики. Препараты, разработанные совместно компаниями «Биокад» и «Нативита», проходят регистрацию для выхода на белорусский рынок. А питерцы допустили белорусские фармацевтические компании к участию в торгах на поставку лекарственных препаратов в лечебные учреждения города на Неве и в целях льготного обеспечения граждан.