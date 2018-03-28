Верховный суд признал законным лишение Марсова поля в Петербурге статуса гайд-парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Верховный суд РФ оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда и не стал отменять меру в виде исключения Марсова поля из числа гайд-парков. Об этом ТАСС в среду сообщил юрист Сергей Голубок , представляющий интересы стороны, которая подала жалобу на решение горсуда Петербурга.

"Верховный суд признал законным исключение Марсова поля из списка гайд-парков. Мы дождемся текста определения, изучим его и, возможно, обратимся в Конституционный суд", — сказал юрист.

Ранее ТАСС сообщал, что в ноябре прошлого года Санкт-Петербургский городской суд оставил Марсово поле вне статуса гайд-парка, отказав заинтересованным в возвращении полю этого статуса лицам. До этого губернатор города Георгий Полтавченко подписал постановление, по которому Марсово поле исключается из перечня городских гайд-парков. В документе отмечалось, что поправки внесены «в связи с многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Через две недели после подписания постановления группа истцов обжаловала его в суде, так как оно, по их мнению, нарушило право на свободу собраний, а в центре города не осталось места, где можно было бы провести публичное мероприятие без согласования.

Всего в Петербурге после принятия соответствующего закона в 2012 году определили пять территорий для проведения массовых мероприятий с предварительным информированием властей, а не согласованием с ними: Марсово поле, Южно-приморский, Удельный и Полюстровский парки, а также сад 30-летия Октября. Все они, за исключением Марсова поля, находятся на окраинах города.

Марсово поле — территория в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом. В начале ХVIII века здесь проходили военные парады, а спустя столетие захоронили жертв февральской революции 1917 года, появился мемориал. 6 ноября 1957 года в центре мемориала на Марсовом поле зажгли Вечный огонь.