В районе Бабушкинский коммунальщики привели в порядок светофор

По просьбе местного жителя, обратившегося на портал «Наш город», сотрудники коммунальных служб привели в порядок светофор на улице Летчика Бабушкина, освободив его колонку от незаконной рекламы.

На портале размещен официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы , руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова

«Указанные нарушения устранены. Очищена от несанкционированных объявлений светофорная колонка», — говорится в сообщении.

Светофорный объект работает в соответствии с регламентом. (ск)