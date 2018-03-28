Ещё
В районе Бабушкинский коммунальщики привели в порядок светофор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В районе Бабушкинский коммунальщики привели в порядок светофор 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
По просьбе местного жителя, обратившегося на портал «Наш город», сотрудники коммунальных служб привели в порядок светофор на улице Летчика Бабушкина, освободив его колонку от незаконной рекламы.
На портале размещен официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.
«Указанные нарушения устранены. Очищена от несанкционированных объявлений светофорная колонка», — говорится в сообщении.
Светофорный объект работает в соответствии с регламентом. (ск)
Управа района Бабушкинский: последние новости
О Солнечной системе расскажут на Коминтерна Дома Бабушкинского района подготовят к весне Малыши из Бабушкинского отметили Всемирный день поэзии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке252
Захарова плачет третий день91
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Названы герои трагедии в Кемерово31
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение