Мень: Все детские игровые зоны выше второго этажа являются нарушением

Размещение детских игровых зон выше второго этажа является нарушением закона, подтвердил журналистам сегодня министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

"Актуализированные в 2012 году СНиП или своды правил гласят, что детские комнаты должны располагаться не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода. Все остальное — это нарушение. И за этим должны внимательно следить контролирующие органы", — заявил министр. Он отметил, что «незнание не освобождает от ответственности».