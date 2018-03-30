Мень: Все детские игровые зоны выше второго этажа являются нарушением 

Размещение детских игровых зон выше второго этажа является нарушением закона, подтвердил журналистам сегодня министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
"Актуализированные в 2012 году СНиП или своды правил гласят, что детские комнаты должны располагаться не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода. Все остальное — это нарушение. И за этим должны внимательно следить контролирующие органы", — заявил министр. Он отметил, что «незнание не освобождает от ответственности».
Ранее депутаты Госдумы заявили, что застройщики слишком часто ссылаются на специальные технические условия и обходят требования о размещении детских комнат не выше второго этажа. «Ни одно СТУ без согласования с пожарными службами не проходит», — заверил Михаил Мень.