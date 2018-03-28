Росгеология ведет переговоры о новых проектах в Судане

«Делегация Росгеологии приняла участие в 3-й международной горнодобывающей выставке и форуме SIMFE-2018, прошедшей в городе Хартум Судан ) с 26 по 28 марта. Были проведены переговоры с руководством международных и суданских компаний, специализирующихся в геологоразведочной и горнодобывающей сферах, которые могут выступить потенциальными партнерами Росгеологии», — говорится в сообщении.

Также компания провела встречи с представителями министерства минеральных ресурсов Судана, на которых обсуждался ход реализации проекта по созданию металлогенической карты республики. Ее разработка специалистами холдинга ведется с 2016 года. Помимо этого, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества сторон в области геологии и недропользования, отмечает госхолдинг.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Росгеология [подписала] (https://rns.online/energy/Rosgeologiya-provedet-razvedku-Bloka-15-na-shelfe-Sudana-2017-11-24/) рамочное соглашение с министерством нефти и газа Судана о разведке и последующей разработке Блока 15 на шельфе африканской страны.