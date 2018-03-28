Шотландия рассмотрит вопрос о выдаче экс-члена кабмина Каталонии 18 апреля

Понсати, которой в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, явилась добровольно в комиссариат Эдинбурга утром в среду. После дачи показаний судья принял решение освободить ее, у нее изъяли паспорт.

Понсати покинула Испанию в конце прошлого октября после провозглашения независимости каталонским парламентом. Несколько недель назад Понсати переехала из Бельгии , где она находилась вместе с другими бывшими членами правительства Карлеса Пучдемона, в Великобританию — преподавать в одном из самых престижных европейских учебных заведений — шотландском Сент-Эндрюсском университете.

Сейчас она находится в общеевропейском розыске. Евроордер на ее арест на прошлой неделе выдал судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.

Именно Понсати, по мнению испанской прокуратуры, несет ответственность за то, что она позволила организовывать участки в школах для голосования на незаконном референдуме о независимости Каталонии 1 октября прошлого года. Ей предъявлены обвинения в организации восстания, что по испанским законам карается наказанием в виде лишения свободы до 30 лет, а также в растрате госсредств.

Накануне политик начала сбор средств в интернете на свою юридическую защиту — она хотела собрать 40 тысяч фунтов стерлингов. К настоящему моменту эта цифра уже превышена — ей удалось собрать более 150 тысяч фунтов, свидетельствуют данные сайта, на котором ведется сбор средств.